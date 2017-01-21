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رقم الخبر: 185344 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 13:53 الاقسام: رياضة  
كونتا تطيح بفوزنياكي من بطولة أستراليا

كونتا تطيح بفوزنياكي من بطولة أستراليا

صعدت البريطانية جوهانا كونتا، المصنفة التاسعة إلى الدور الرابع (دور 16) من منافسات فردي السيدات ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، للعام الثاني على التوالي بعد فوزها السبت على الدنماركية كارولين فوزنياكي.

ففي الدور الثالث لأولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام فازت كونتا التي لم تخسر أي مجموعة في النسخة الحالية من البطولة على المصنفة 17 فوزنياكي بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و6-1 بعد مباراة استمرت 75 دقيقة على ملعب مارجريت كورت.

وكسرت كونتا، 25 عاما، إرسال فوزنياكي في المجموعة الأولى بضربة ساقطة رائعة، وواصلت تفوقها الواضح بعد ذلك، كما تظهر النتيجة، وحسمت كونتا المباراة عندما أرسلت فوزنياكي كرة خلفية إلى خارج الملعب.

وكانت كونتا المولودة في سيدني وصلت لقبل نهائي البطولة في العام الماضي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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