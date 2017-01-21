كشف باولو مالديني أسطورة دفاع ميلان والمنتخب الإيطالي السابق، عن رفضه الانتقال إلى الدوري الإنجليزي قبل 27 عامًا، مشيرًا إلى تمسكه المطلق بالبقاء في صفوف "الروسونيري".

وقال مالديني، في تصريحات لموقع "توب كالتشيو 24" الإيطالي: "تلقيت عرضًا من تشيلسي وآخر من آرسنال في منتصف 1990".

وأضاف الدولي الإيطالي السابق: "في هذا الوقت، ميلان كان يعيش فترة بمشاكل قليلة، لكني لم أكن أنوي الرحيل، التقيت مع إدارة النادي لتجديد العقد، وكل منا أراد البقاء مع الآخر".

وخاض مالديني 854 مباراة خلال مسيرته الحافلة مع ميلان والتي استمرت لـ24 عامًا، حقق خلالها عدد من البطولات أبرزها الدوري الإيطالي (7 مرات) ودوري أبطال أوروبا (5 مرات) والسوبر الأوروبي (5 مرات).