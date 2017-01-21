أنعش منتخب المغرب آماله في بلوغ ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بالتغلب على توجو (3-1) مساء الجمعة على ملعب أوييم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

تقدمت توجو أولاً عبر ماثيو دوسيفي (5)، قبل أن يرد منتخب المغرب بثلاثية عن طريق عزيز بوهدوز (14) ورومان سايس (21) ويوسف الناصيري (72).

وتقدَّم المنتخب المغربي للمركز الثاني بالمجموعة بـ3 نقاط، بعدما خسر مباراته الأولى أمام الكونغو الديمقراطية التي تعادلت مع كوت ديفوار (2-2)، وتصدرت المجموعة بـ4 نقاط.

ويأتي المنتخب العاجي في المركز الثالث برصيد نقطتين أما توجو فتأتي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.