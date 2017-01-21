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|رقم الخبر: 185340
|تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017
|الوقت: 13:54
|الاقسام: رياضة
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برنامج مباريات الاسبوع الثامن عشر للدوري الايراني الممتاز
فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الثامن عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:
الاحد: 22/1/2017
ماشين سازي – صبا قم 14:00
بيكان – تراكتور سازي 15:45
صنعت نفت ابادان – استقلال 16:45
الاثنين: 23/1/2017
سايبا – سياه جامكان 15:00
استقلال خوزستان – سباهان 14:45
بديده مشهد – نفت طهران 14:45
برسبوليس – كسترش فولاد 16:45
ذوب اهن – فولاد خوزستان 16:40
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