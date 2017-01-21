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رقم الخبر: 185340 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 13:54 الاقسام: رياضة  
برنامج مباريات الاسبوع الثامن عشر للدوري الايراني الممتاز

برنامج مباريات الاسبوع الثامن عشر للدوري الايراني الممتاز

فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الثامن عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:

الاحد: 22/1/2017

ماشين سازي – صبا قم  14:00

بيكان – تراكتور سازي  15:45

صنعت نفت ابادان – استقلال  16:45

الاثنين: 23/1/2017

سايبا – سياه جامكان  15:00

استقلال خوزستان – سباهان  14:45

بديده مشهد – نفت طهران  14:45

برسبوليس – كسترش فولاد 16:45

ذوب اهن – فولاد خوزستان 16:40

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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