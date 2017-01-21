  • السبت ٢٢ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , يناير 21, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185331 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: عربيات  
أهالي قرية فلسطينية يحاصرون مستوطنين في نابلس
العدو الصهيوني يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة

أهالي قرية فلسطينية يحاصرون مستوطنين في نابلس

حاصر سكان قرية فلسطينية في الضفة الغربية، الجمعة، 4 مستوطنين مسلحين، ومنعوهم من الاعتداء على السكان فيها، قبل أن تتمكن قوات أمنية فلسطينية من تسليمهم للجانب الإسرائيلي.

وصد أهالي القرية المستوطنين الأربعة الذين دخلوا إلى قرية قصرة جنوبي مدينة نابلس، قادمين من مستوطنة "يايش كودش" القريبة من القرية، وفق ما ذكر مصدر محلي في رام الله.

وفي غضون ذلك، أقام ناشطون فلسطينيون قرية رمزية أطلقوا عليها اسم "قرية باب الشمس" قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقال ناشطون في المكان إنهم أرادوا إيصال رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، أن ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى الكيان الصهيوني مرفوض.

وقد حاصر العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي الخيام التي نصبها الناشطون في المكان، استعدادا –على ما يبدو- لإخلائهم بالقوة.

من جهة اخرى اعتقلت قوات العدو الصهيوني ليلة الخميس وفجر الجمعة، 5 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: القدس المحتلة. رام الله. غزة. وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0703 sec