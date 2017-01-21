حاصر سكان قرية فلسطينية في الضفة الغربية، الجمعة، 4 مستوطنين مسلحين، ومنعوهم من الاعتداء على السكان فيها، قبل أن تتمكن قوات أمنية فلسطينية من تسليمهم للجانب الإسرائيلي.

وصد أهالي القرية المستوطنين الأربعة الذين دخلوا إلى قرية قصرة جنوبي مدينة نابلس، قادمين من مستوطنة "يايش كودش" القريبة من القرية، وفق ما ذكر مصدر محلي في رام الله.

وفي غضون ذلك، أقام ناشطون فلسطينيون قرية رمزية أطلقوا عليها اسم "قرية باب الشمس" قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقال ناشطون في المكان إنهم أرادوا إيصال رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، أن ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى الكيان الصهيوني مرفوض.

وقد حاصر العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي الخيام التي نصبها الناشطون في المكان، استعدادا –على ما يبدو- لإخلائهم بالقوة.

من جهة اخرى اعتقلت قوات العدو الصهيوني ليلة الخميس وفجر الجمعة، 5 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.