* شهيد وجرحى من المدنيين بغارات العدوان الهيستيرية على منطقة السواد بصنعاء

قتلى وجرحى في استهداف طقم للمرتزقة بصاروخ موجه في نهم

قصفت القوة الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته بعسير كما تم استهداف مربض مدفعيتهم بأحد نقاط تمركزهم بجيزان.

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" بأن وحدة القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته خلف موقع الشبكة ومنفذ علب بعسير محققةً إصابات دقيقه في صفوف تلك التجمعات.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مربض مدفعية الجيش السعودي شمال نقطة غفير بجيزان وحققت إصابات مسددة.

يذكر أن مدفعية الجيش واللجان قصفت بقذائف المدفعية في وقت سابق الخميس موقع المعنق العسكري السعودي وحققت إصابات مباشرة في حامية الموقع والعتاد الحربي.

كما دكت القوة الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس عدداً من المواقع العسكرية السعودية بنجران.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدة القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية قصفت موقع العش ورقابة عليب بنجران محققةً إصابات مباشرة.

وأضاف المصدر بأن قصفا صاروخيا للجيش واللجان الشعبية استهدف موقع مستحدث شرقي موقع الحماد بنجران وحقق إصابات دقيقه في الموقع المستهدف.

وفي وقت سابق الخميس دكت مدفعية الجيش واللجان مرابض دبابات الجيش السعودي في موقع السديس وتجمعاً للجنود السعوديين خلف رقابة الحمر بنجران.

هذا ولقي جندي سعودي مصرعه الخميس، قنصا على يد وحدة القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في موقع الدفينية بجيزان.

وكان جنديان سعوديان قد لقيا مصرعهما الأربعاء، في عمليتي قنص في موقعي المعنق والقرن بجيزان.

وتأتي عمليات القنص التي تصاعدت مؤخرا ردا على المجازر والجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي بحق المدنيين بصورة يومية.

ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري تم قنص ما لا يقل عن 18 عسكريا سعوديا في جيزان ونجران وعسير.

وفي غضون ذلك لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم الخميس وجرح آخرون إثر استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية طقم عسكري تابع للمرتزقة بمديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" عن استهداف الجيش واللجان الشعبية لطقم عسكري يحمل عدد من مرتزقة العدوان بصاروخ موجة ما أدى إلى تدميره ومصرع طاقمه في مديرية نهم.

يذكر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قصفت، الأربعاء، تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في جبل صلب بأطراف مديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء بصواريخ كاتيوشا.

من جانب آخر أفاد مراسل "المسيرة نت" في العاصمة صنعاء بأنباء عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين جراء الغارات الهيستيرية لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة السواد والتي طالت منازل المواطنين.

ونقل عدد من الجرحى من المارة الذين تواجدوا في شوارع المناطق لحظات تعرضها للقصف، إلى المستشفيات، فيما تقول الأنباء إن حارة النفيش بمنطقة السواد تعرضت لغارة مباشرة دون أن يتبين ما إذا كانت قد تسببت بسقوط ضحايا آخرين.

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي، في وقت متأخر من ليل الخميس، 13 غارة جوية بشكل هيستيري على منطقة السواد بالعاصمة صنعاء وسط تحليق مكثف.