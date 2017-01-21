*صحيفة "الوسط" تعود للتداول بعد 3 أيام على حجبها

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة للنظام البحريني على 4 مواطنين بالسجن المؤبد في قضايا ذات خلفية سياسية، إضافةً لسجن اثنين منهم لمدة 10 سنوات أخرى.

وقضت المحكمة بسجن المواطنين بتهمة “الشروع في قتل شرطيين بمنطقة كرانة” على حد زعمها. كما أصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين 6 و3 سنوات بحق 8 متهمين آخرين في القضية.

هذا وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

ووفقاً لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة “الإضطهاد السياسي” كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل “صورة زائفة للعدالة” كما أوضحت منظمة العفو الدولية.

إلى ذلك قرّرت محاكم النظام البحريني الاستمرار في سجن الحقوقي البارز ورئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب ظلماً وعدواناً، وحددت 23 كانون الثاني/ يناير الحالي موعداً لبدء محاكمته.

وكانت النيابة العامة قد مددت سجن رجب لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن أمرت بحبسه لمدة أسبوع بحجة التحقيق معه في قضية "تتعلق ببثه أخبارا كاذبة وإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبحرين"، على حد تعبيرها.

وقد أحالت النيابة العامة رجب إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة تعود لعام 2015 بزعم "بث أخبار كاذبة عن اليمن" بحسب ما أكد المحامي محمد الجشي.

ورفضت محاكم النظام غير مرة طلب الإفراج عن رجب الذي تقدم به محاميه رغم تدهور حالته الصحية.

من جانب آخر أعلنت صحيفة "الوسط" البحرينية عودة نسختها الالكترونية إلى التداول بعد ثلاثة أيام من قرار السلطات حجبها على خلفية اتهامها "بنشر وبث ما يثير الفرقة" خلال التظاهرات التى تلت اعدام ثلاثة من الناشطين السلميين في البلاد.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني: "عاد موقع "الوسط اونلاين" للعمل من جديد الخميس".

ودعت لجنة حماية الصحافيين السلطات البحرينية إلى التراجع عن قرارها ووقف الرقابة على وسائل الإعلام المستقلة.