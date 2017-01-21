* طيران الجيش يفتك بـ 59 تداعشياً بضربات موجعة غربي الموصل * البنتاغون تعلن قتل أبو أنس العراقي في سوريا المقرب للبغدادي * بارزاني: لن نتخلى عن استقلال كردستان وأزمة الاقليم من صناعة الأحزاب * مصر تهنىء العراق بإنتصاراته على داعش

بغداد/نافع الكعبي - سيطرت القوات الأمنية، على معظم مناطق وأحياء الساحل الأيسر لمدينة الموصل بعد تحريرها من عصابات داعش الارهابية.

فيما أعلن قيادي في الحشد الشعبي، الجمعة، عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم "داعش" بإحباط هجوم لهم على قرية غربي مدينة نينوى، في وقت، شدد رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، على أهمية مشروع التسوية الوطنية، في العراق لمرحلة مابعد داعش.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان: إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة جيش عراقي تمكنت ظهر الجمعة، من تحرير المنطقة الحرة (التبادل التجاري) ضمن المحور الشمالي لعملية إستعادة الموصل من قبضة داعش، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها"

وأضاف كما تمكنت "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث الفرقة الأولى جيش عراقي ظهر الجمعة، من تحرير معمل الأدوية ضمن المحور الشمالي لعملية إستعادة الموصل من قبضة داعش، ورفعت العلم العراقي فوقه".

وتابع يارالله، أن "القطعات المشتركة تواصل تحريرها للساحل الأيسر، وكبدت الإرهابيين خسائر فادحة بالأرواح والمعدات".

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي، ان "قطعات المحور الشمالي المتمثلة بقطعات الجيش اللواء 71 في الفرقة 15 باشرت بالتقدم وتمكنت من تحرير حي الفاضلية ومنشاة جابر ابن حيان والتوغل داخل الحي العربي ورفع العلم العراقي فوق مبانيه باسناد طيران التحالف الدولي وابطال طيران الجيش وتمكنت من تفجير وقتل عدد من الارهابيين وتدمير معداته".

وأضاف " فيما شرعت قطعات الجيش المتمثلة بالفرقة المدرعة التاسعة في اللواء الثالث بالتقدم باتجاه تلكيف بثلاثة محاور وتمكنت القطعات من دخول المدينة والسيطرة على قائمقامية القضاء والمحكمة والمجلس البلدي ورفع العلم العراقي وبعون من الله ونصره تم تحرير قضاء تلكيف بالكامل ورفع العلم العراقي على كافة المباني الحكومية وباسناد طيران التحالف الدولي وابطال طيران الجيش والقوة الجوية وتكبيد العدو خسائر كبيرة بالارواح والمعدات والاستيلاء على عدد من الاسلحة والاعتدة وتدمير 5عجلات ملغومة وقتل اكثر من 20 ارهابياً".

وعن المحور الشرقي للساحل الايسر لقوات مكافحة الارهاب "باشرت القطعات بالتقدم باتجاهين، الاول الاتجاه الشمالي حيث تمكنت من تحرير الغابات وفندق نينوى اوبروي والقصور الرئاسية، ورفع العلم العراقي فوق مبانيها وتمكنت من قتل عدد من الارهابيين وتدمير معداته باسناد طيران التحالف الدولي".

وتابع "فيما تمكنت قوات مكافحة الارهاب من خلال قيادة العمليات الخاصة الاولى والثالثة من اكمال مهمتها بتحرير كافة المناطق والاحياء الموكلة اليها ضمن الاتجاه الشمالي لمحور قيادة مكافحة الارهاب حيث شملت تحرير كل من المناطق ادناه بالاشتراك مع قيادة العمليات الخاصة الثانية في تحرير ناحية برطلة وكوكجلي [قرية طوبزاوة وطهراوة العليا والموفقية]".

وأضاف "كما تمكنت من تحرير الاحياء ضمن الساحل الايسر وكمايلي [حي الزهراء والتحرير والعلماء والمعلمين والمحاربين والقاهرة والنهضة والمصارف وحي الجامعة والبريد والفلاح والرحمة والقادسية الأولى والثانية والزهور والشيخكية والمرور و30 تموز والمشراق والمثنى والرفاق والسكر والبلديات والصديق والكفاءات الأولى وجامعة الموصل والاندلس والشرطة والمجموعة الثقافية والمهندسين والزراعة والمنطقة الاثرية وتل نركال والغابات والقصور الرئاسية وفندق نينوى اوبروي والجسرين الثالث والخامس]".

ولفت الى، ان "مجموع الاحياء والمناطق 37 داخل المدينة والوصول الى نهر الخوصر جنوبا مع قيادة العمليات الخاصة 2 وغربا نهر دجلة وبذلك تكون قوات جهاز مكافحة الارهاب انهت واجبها المكلفه به ضمن الجهة الشرقية لنهر دجلة [الساحل الايسر] المحور الشرقي، أما الاتجاه الجنوبي فقد تمكنت قوات العمليات الخاصة الثانية من اجراء عمليات التفتيش والتطهير المباني والطرق بالمناطق المحررة".

وأشار البيان الى ان "المحور الجنوبي للساحل الايسر لقوات الشرطة الاتحادية استمرت قطعاتها من اجراء عمليات التفتيش والتطهير للاحياء المطهرة وتمكنت من تدمير شفل مدرع وعجله تحمل احادية في منطقة اللزاكة بالساحل الايمن بواسطة الدبابه ابرامز وصواريخ الكورنيت".

* طيران الجيش يفتك بـ 59 داعشياً بضربات موجعة غربي الموصل

الى ذلك، قتل طيران الجيش، 59 ارهابياً من عصابات داعش، ضمن محمور عمليات غربي مدينة الموصل.

وذكر بيان لاعلام طيران، ان "طيران الجيش وجه ضربات موجعة لارهابي داعش أسفرت عن قتل ٥٩ أرهابياً وتدمير ٨ عجلات مختلفة اثنتان منها ملغومتين وحرق عجلة حمل نوع [باجر] تحمل أسلحة وأعتدة في قريتي عداي واصليبي ضمن محور الحشد الشعبي المحور الغربي من العمليات للموصل".

* داعش يتبرأ من أهالي المناطق المحررة بالموصل

وفي سياق متصل، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الجمعة، بأن تنظيم "داعش" نظم ما سماها بـ"مهرجانات البراءة" من أهالي المناطق المحررة في الموصل، لافتا الى أن التنظيم يرغم الاهالي على البراءة من اقاربهم المحررين.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "اغلب المواطنين كانوا مرغمين على ادعاء البراءة من أهاليهم في المناطق المحررة خوفاً من ردة فعل التنظيم الذي بدا مؤمناً بأن معركة الموصل على وشك النهاية لتنتهي معها دولته المزعومة".

ولفت المصدر الى أن "اهالي الساحل الايمن يناشدون القوات الامنية بسرعة بدء معركة تحرير ساحلهم ومناطقهم، حيث يشتد بطش التنظيم عقب كل معركة يخسرها".

* البنتاغون تعلن قتل أبو أنس العراقي في سوريا المقرب للبغدادي

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية [البنتاغون]، مقتل أبو أنس العراقي أحد أعضاء الحلقة الداخلية لزعيم عصابات داعش الإرهابيالمدعو أبو بكر البغدادي، في غارة جوية داخل سوريا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، مساء الخميس.

وقال كوك: في غارة نفذناها بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني2016 كنا قد أعلنّا عنها في السابق، أستطيع أن أؤكد اليوم أن الغارة أسفرت عن مقتل أبو أنس العراقي وهو عضو مهم في مجلس قيادة داعش أثناء سفره إلى الرقة في سوريا.

وأضاف أن، "العراقي كان مرتبطاً بالقيادة العليا لـداعش منذ مدة طويلة، تعود إلى جذورها الأولى في تنظيم القاعدة بالعراق، ولقد أشرف على عمليات الإعلام والتمويل، وكان من ضمن الحلقة الداخلية لزعيم داعش أبو بكر البغدادي".

وشدد على أن مقتله يعد تذكرة بأن لا ملجأ لقادة داعش أينما وجدوا في ساحة القتال.

* داعش يقتل مدنيين بعبوة من طائرة مسيّرة غربي الموصل

أفاد مصدر محلي في نينوى، الجمعة، بأن مسناً وحفيده قتلا بسقوط عبوة ناسفة تحملها طائرة مسيرة تابعة لـ"داعش" غرب الموصل.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "العديد من المدنيين قتلوا وأصيبوا غرب الموصل في الأسابيع الماضية بسبب قنابل صغيرة تلقيها طائرات مسيرة يرسلها على المنازل السكنية.

* انفجار عبوتين ناسفتين غرب وجنوبي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن 4 مدنيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق في منطقة الحصوة ضمن قضاء أبو غريب غربي بغداد انفجرت، ظهر أمس، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين صادف وجودهم في المكان لحظة وقوع الانفجار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية طوقت المكان، فيما نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".

كما أفاد مصدر آخر في الشرطة، الجمعة، بأن مدنيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار ناسفة جنوبي بغداد.

وقال المصدر: إن "عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب سوق شعبي في منطقة سويب جنوبي بغداد انفجرت، صباح أمس، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين صادف وجودهم في المكان لحظة وقوع الانفجار".

* العثور على معسكر تدريب لانغماسيي داعش غرب الأنبار

عثرت قطعات فرقة المشاة السابعة في الجيش على معسكر لتدريب عناصر داعش الإرهابية في منطقة وادي ماطر بعمق الصحراء الغربية في غرب محافظة الانبار.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان "قطعات فرقة المشاة السابعة متمثلة بقطعات اللواء الثامن والعشرين ضمن قيادة عمليات الجزيرة، عثرت وخلال عمليات تحرير منطقتي الصكرة والزاوية، على معسكر لتدريب عناصر عصابات داعش الإرهابية التي قامت بحرق جميع محتوياته بالكامل خلال تقدم قطعات الجيش العراقي، التي تمكنت من قتل عدد من الإرهابيين الانتحاريين الذين حاولوا القيام بعمليات تعرضية لإيقاف عملية التحرير".

وأضاف البيان انه "وبحسب المعلومات الاستخباراتية لقيادة الفرقة السابعة فإن هذا المعسكر كان يستخدم من قبل عصابات داعش للتدريب على العمليات الانتحارية وما يسمى بالانغماسيين وعمليات التلغيم والتفجير".

* إحباط هجوم لداعش جنوبي الفلوجة

أفاد مصدر امني في محافظة الأنبار، الجمعة، باحباط هجوم انتحاري نفذه تنظيم "داعش" على مقر للحشد العشائري جنوب الفلوجة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن "قوة من الحشد العشائري أحبطت، هجوما لداعش بواسطة انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً حاول استهدف مقرها في منطقة النعيمية، جنوب الفلوجة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانتحاري حاول عبور احدى سواتر المقر وتم قتله وتفجير الاحزام الناسف الذي يرتديه"، موضحاً أن "التفجير أسفر عن إصابة أحد أبناء الحشد العشائري بجروح".

* مصر تهنىء العراق بإنتصاراته على داعش

هنأت الجمهورية المصرية، العراق بالإنتصارات المتحققة على تنظيم "داعش"، فيما أكدت سعيها لمزيد من التعاون بين البلدين.

وقال مكتب العبادي في بيان، إن الأخير "إستقبل في مكتبه، السفير المصري في العراق أحمد حسن درويش بمناسبة إنتهاء مهام عمله في العراق"، مبيناً انه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، إضافة الى الحرب ضد الإرهاب".

وكان سفير العراق الجديد في مصر حبيب هادي الصدرأكد، في (28 كانون الأول 2016)، أن مصر هي "عمود الخيمة العربية" وبدونها لا توجد دول عربية، مشيرا إلى أن حرارة استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له عند تقديم أوراق اعتماده أكدت "عمق وقوة" العلاقات المصرية العراقية.

* بارزاني: لن نتخلى عن استقلال كردستان وأزمة الاقليم من صناعة الأحزاب

أكد رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، عدم التخلي عن استقلال كردستان، مشيراً الى أنه "اذا ما فقدنا الأمل من بغداد بشأن الاستقلال فإننا سنلجأ لاجراءات أخرى".

وقال بارزاني في مقابلة تلفزيونية "لقاءاتي مع مسؤولي العالم في دافوس كانت فرصة جيدة للتعبير عن مواقفنا"، مضيفاً أن "المسؤولين الذين اجتمعت معهم أكدوا استمرار دعم بلدانهم لاقليم كردستان وحرصهم على مواصلة العلاقات معنا في الحاضر والمستقبل وهم ينظرون باحترام لتضحيات البيشمركة وصمود شعبنا وهذا محل فخر لنا".

وتابع: "يمكن للدول أن تساعدنا في انشاء نظام اقتصادي واجراء اصلاحات وكذلك تقديم الدعم المادي في بعض المجالات مثل ايواء النازحين"، مبيناً: نأمل زيادة الدعم الأمريكي لكردستان خلال عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب".

وبشأن الازمة السورية، قال رئيس اقليم كردستان: "لست متفائلاً بوجود مستقبل زاهر لسوريا ولكردستان سوريا"، مشيراً الى أن "الولايات المتحدة تقدم الدعم لوحدات حماية الشعب وأرى أن هناك صفقة سرية بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا".

* إقليم كردستان يعتزم إجراء حوار " جدّي " مع حكومة بغداد

بدوره أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الخميس، استعداد الإقليم لإجراء حوار "جدي" مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة، فيما دعا إلى إجراء حوار سياسي بين جميع المكونات العراقية.

وقالت رئاسة حكومة الإقليم في بيان: إن "البارزاني استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش"، مبينة أن "الجانبين بحثا التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في مواجهة الإرهاب ودور الإقليم في إيواء النازحين".

* الحكيم لسفراء العرب وأوروبا: التسوية ستبقى عراقية وتتطلب دعماً دولياً

من جانب آخر، شدد رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، على أهمية مشروع التسوية الوطنية، في العراق لمرحلة مابعد داعش.

ونقل بيان لمكتبه، ان الحكيم قال خلال استقباله السفراء العرب والاتحاد الاوربي في العراق "نأمل من التسوية ثلاث مخرجات الأمن، والاندماج الوطني، والاندماج الاقليمي".

وأكد، أن "التسوية عراقية ومشروعها كتب بأيدي عراقية وستبقى عراقية يشارك بها الجميع ولكنها تتطلب دعما عالميا يسهم بنجاحها".

وأشار الحكيم الى، ان "التسوية مبنية على التنازلات المتبادلة والضمانات المتبادلة هدفها ضمان وحدة العراق وكل العراقيون مشاركون بها" مقدما "شكره لممثلية المنظمة الدولية على دعمها لمشروع التسوية ووقوفها مع العراق".

* الجعفري في صربيا لتعزيز العلاقة بين البلدين

وصل وزير الخارجيَّة العراقية إبراهيم الجعفريّ، الحميس الى العاصمة الصربية بلغراد في زيارة رسميَّة تستغرق بضعة أيَّام.

وذكرب بيان لوزارة الخارجية، ان " الجعفري وصل الى صربيا في زيارة رسميَّة تستغرق بضعة أيَّام يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الصربيّين في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وبلغراد، وفتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك بما يخدم مصالح الشعبيّن الصديقين".