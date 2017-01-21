أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن "أي مسألة سيجري مناقشتها في مفاوضات آستانة ينبغي أن تستند إلى الدستور"، وقال "أعتقد أن "المؤتمر سيركز في البداية أو سيجعل أولويته كما نراها التوصل إلى وقف إطلاق النار وذلك لحماية حياة الناس والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مختلف المناطق في سوريا".

وأشار الأسد في مقابلة مع قناة "تي بي اس" اليابانية، إلى ان "ليس من الواضح ما إذا كان هذا المؤتمر سيتناول أي حوار سياسي لأنه ليس واضحاً من سيشارك فيه"، مضيفا حتى الآن نعتقد أن المؤتمر سيكون على شكل محادثات بين الحكومة والمجموعات الإرهابية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح لتلك المجموعات بالانضمام إلى المصالحات في سوريا، ما يعني تخليها عن أسلحتها والحصول على عفو من الحكومة.. هذا هو الشيء الوحيد الذي نستطيع توقعه في هذا الوقت".

وحول موقفه من مناقشة تشكيل حكومة انتقالية في آستانه، أكد ان "أي شيء ستجري مناقشته ينبغي أن يستند إلى الدستور"، وقال "ليس في دستورنا ما يسمى حكومة انتقالية ويمكن أن تكون هناك حكومة عادية تمثل مختلف الأحزاب والكيانات السياسية، والخيار متاح لأي شخص الانضمام إلى تلك الحكومة".

وأعرب الرئيس الأسد عن أمله في أن تكون الإدارة الأمريكية القادمة صادقة في تشكيل تحالف حقيقي وواقعي لمحاربة الإرهابيين في المنطقة.

واشار إلى أن أردوغان "أخونجي" ويحاول إجراء بعض المناورات لإظهار أنه ضد الإرهابيين في "داعش" و "النصرة" لكنه يقوم فعلياً وبشكل يومي بدعم تلك المنظمات التي لا تستطيع البقاء دون دعمه.

وحول عملية تحرير حلب من أيدي الإرهابيين، قال الأسد إن "أولئك الذين اتهموا روسيا وسوريا بالقصف أو بارتكاب جرائم وما إلى ذلك هم ذاتهم من دعموا الإرهابيين، بداية بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وقطر والسعودية ودول أخرى شبيهة بها"، وتابع "لقد دعموا الإرهابيين مباشرة من خلال وسائل الإعلام والسياسة ومن خلال إرسال الأسلحة والمال وجميع أشكال الدعم اللوجستي، ولا يحق لهم البكاء من أجل المواطنين السوريين لأنهم هم السبب في مقتل المدنيين السوريين الأبرياء على مدى السنوات الست الماضية".

ولفت إلى ان "الحكومة السورية وضعت خططا لإعادة بناء البلاد وبدأت في الضواحي المحيطة بدمشق، وهي بصدد التخطيط لحلب والمدن الأخرى لإعادة بناء ضواحٍ جديدة بدلاً من تلك التي دمرت".

من جهة اخرى وعلى بعد ثلاثة أيام من الاجتماع المذكور في آستانة، رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "أن بلاده لاحظت مؤشرات إيجابية بشأن عملية التسوية في سوريا"، واصفاً لقاء كازاخستان بالخطوة المهمة نحو وضع إطار عمل للمحادثات التي تجرى في جنيف.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله أيضاّ "إن موسكو مستعدة للقيام بدورها لإجراء حوار بناء مع الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالأزمة في سوريا المشتعلة منذ أكثر من 5 سنوات".

من جهته، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "إن الولايات المتحدة تدرس دعوة لحضور محادثات آستانه بين الحكومة السورية و"المعارضة"".

وبعدما نقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية الروسي قوله إن الدعوة وجهت إلى الولايات المتحدة قال المسؤول الأميركي لـ "رويترز" "تلقينا دعوة وهي قيد المراجعة".

وبهذا الصدد، أكّدت موسكو "أنّ الإدارة الأميركية ستتخذ بنفسها القرار حول مستوى مشاركتها في مفاوضات آستانه".

وتوقعت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، "أن تستغرق المفاوضات السورية في آستانه أياما عدة"، مؤكدةً "أن التحضيرات للمفاوضات تجري بشكل بناء"، معربة عن أملها في أن يساهم اللقاء المرتقب في دعم نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، وتوفير الظروف الملائمة لإطلاق حوار سوري-سوري شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

من جهته، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن أمله في أن تؤدي مفاوضات آستانة حول سوريا إلى "توحيد وتعزيز الجهود الرامية لتثبيت نظام وقف إطلاق النار في البلاد".

وفي حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال دي ميستورا "إنّه يتوقع أن يعزز اجتماع آستانه ما يريده الشعب السوري".

وفي رده على سؤال حول ما إذا ستستطيع الأطراف السورية في الاجتماع الجلوس إلى طاولة واحدة للمفاوضات، قال دي ميستورا "لننتظر.. البرد شديد جدا في آستانه، ولن تكون هناك إمكانية للمغادرة بشكل سريع هذه المرة".

ميدانياً استعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة السيطرة الجمعة على مفرق القريتين الاستراتيجي بريف حمص الشرقي بعدما كبدت ارهابيي تنظيم داعش المدرج على لائحة الارهاب الدولية خسائر كبيرة في العتاد والافراد.

وأفاد مصدر عسكري لـ سانا بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة نفذت صباح الجمعة عمليات مركزة على تجمعات وتحصينات إرهابيي “داعش” في ريف حمص الشرقي استعادت من خلالها السيطرة على “مفرق القريتين” الاستراتيجي شمال شرق المدينة بنحو 25 كم.

وبين المصدر ان العمليات أسفرت عن القضاء على العشرات من ارهابيي تنظيم داعش التكفيري وتدمير عدة عربات بعضها مدرع ومزود برشاشات.

ووسعت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة الخميس مناطق سيطرتها جنوب وغرب مطار التيفور” بريف حمص الشرقى واستعادت السيطرة على عدد من التلال والنقاط الحاكمة على طريق الفوسفات وقضت على العشرات من إرهابيي “داعش” ودمرت عتادهم وأسلحتهم.

هذا ويعيث تنظيم "داعش" الإرهابي فساداً في الأرض، وأينما وجد، مستخدماً كافة أساليب الوحشية التي لا تقتصر على البشر، بل تتعداها الى الحجر الذي لم يسلم من الدمار، وفي جديد هذه الإعتداءات ما ذكرته وكالة "سانا" الرسمية السورية اليوم الجمعة عن أن تنظيم "داعش" الإرهابي دمر واجهة المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر الأثرية.

وقد جاء الإعلان عن تدمير واجهة المسرح الذي يعد من أهم معالم تدمر، بعد يوم من تنفيذ مسلحي "داعش" الإعدام بحق عدة أشخاص في هذا المسرح.

وكانت تنسيقيات المسلّحين قد أعلنت أنّ تنظيم "داعش" أعدم ثمانية أشخاص في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي 4 منهم موظفون ومدرسون، بينما الـ 4 الاخرون من مسلّحي "الجيش الحر" الذين أسرهم "التنظيم".

ارتقاء 7 شهداء من عائلة واحدة بينهم أطفال جراء اعتداء إرهابيي في دير الزور

وفي غضون ذلك ارتقى 7 شهداء بينهم 3 أطفال جراء اعتداء إرهابيي تنظيم داعش التكفيري بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين في مدينة دير الزور.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن “إرهابيي تنظيم داعش استهدفوا ظهر الجمعة حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور بعدد من القذائف اخترقت إحداها منزلا في شارع الوادي وانفجرت بداخله ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال”.