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رقم الخبر: 185325 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 18:39 الاقسام: محليات  
رئيسة البرلمان السوري تعزي بضحايا انهيار مبنى بلاسكو في طهران

رئيسة البرلمان السوري تعزي بضحايا انهيار مبنى بلاسكو في طهران

بعثت رئيسة مجلس الشعب السوري، ببرقية إلى رئيس البرلمان الايراني، قدمت فيها التعازي بضحايا انهيار برج بلاسكو التجاري أمس الخميس وسط العاصمة الإيرانية طهران.

وعبرت هدية عباس باسمها وباسم مجلس الشعب في برقيتها الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، عن التعازي القلبية والمواساة الحارة للشعب الإيراني الشقيق ولقيادته ولأسر الضحايا.
وقالت هدية عباس: نسأل الله دوام الأمن والسلامة للجمهورية الاسلامية الإيرانية ولشعبها الشقيق والرحمة لأرواح الضحايا ولذويهم الصبر والسلوان.
وشب حريق ضخم صباح أمس الخميس في برج بلاسكو المكون من 17 طابقا، والكائن وسط العاصمة طهران، وقد انهار البرج بالكامل الامر الذي أدى الى وفاة عدد من المواطنين ورجال إطفاء الحرائق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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