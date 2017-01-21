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رقم الخبر: 185324 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 18:35 الاقسام: محليات  
ايران وروسيا توقعان مذكرتين لتطوير التعاون النووي السلمي

ايران وروسيا توقعان مذكرتين لتطوير التعاون النووي السلمي

وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا مذكرتين لتطوير التعاون النووي السلمي.

ففي ختام زيارة بهروز كمالوندي مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية للشؤون الدولية والبرلمانية الى موسكو، تم توقيع إتفاقية المرحلة الاولى من التعاون في مجال انتاج النظائر المشعة المستقرة في اطار الإتفاق النووي في منشأة فوردو وخارطة طريق تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000 للتعاون في مجال الاستفادة السلمية من الطاقة الذرية مع شركة (روس اتم).
وكان بهروز كمالوندي، قد بدأ الثلاثاء زيارة لموسكو بحث خلالها على مدى يومين مع رئيس ومساعد شركة (روس أتم) حول التعاون بين إيران وروسيا في مجال الصناعة النووية.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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