تحتضن طهران غداً السبت ملتقى (الحوار الثاني بين ايران والعالم العربي) برعاية الدكتور ابوذر ابراهيمي تركمان، رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية، وبحضور الدكتور محمد مهدي طهرانجي رئيس مكتب أمانة الحوار الثقافي بين ايران والعالم العربي.

ويشارك في الملتقى 85 من المفكرين العرب حيث يستعرضون خلال الملتقى الذي يستمر حتى يوم الاثنين، ستة موضوعات منها (دور الشباب في الارتقاء بمستوى التعاطي بين ايران والعالم العربي) وكذلك (موقع المفكرات في تطوير التعاطي والحوار الثقافي).



