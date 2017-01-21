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رقم الخبر: 185322 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: دوليات  
ترامب يتسلّم مفاتيح البيت الأبيض.. وأوباما يغادر

ترامب يتسلّم مفاتيح البيت الأبيض.. وأوباما يغادر

بعد أكثر من شهرين على انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية خلفاً لباراك أوباما، غادر الأخير البيت الأبيض، الجمعة (20 كانون الثاني/يناير)، ليتسلّم مفاتيحه الرئيس الخامس والأربعون لأميركا، بعد تنصيبه رسمياً في احتفال ادى خلاله اليمين على مدرج الكونغرس، لتدخل واشنطن عهداً جديداً.

وقد وصل ترامب الخميس إلى قاعدة جوية خارج واشنطن على متن طائرة رئاسية، فيما استقبلت العاصمة الأميركية نحو 900 ألف شخص من المؤيدين والمناوئين، على حدٍّ سواء، لحضور مراسم التنصيب، ومسيرة إلى البيت الأبيض في الشوارع التي احتشد فيها المتابعون.
وقاطع نحو 60 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي، حفل التنصيب، فضلا عن شخصيات فنية من هوليود أعربت عن رفضها لمواقف الرئيس الأميركي إزاء أقليات دينية وعرقية، خلال حملته الرئاسية.
وحصلت نحو 30 جماعة من المعارضين والمؤيدين لترامب على تصاريح بتنظيم تجمعات حاشدة أو مسيرات قبل وأثناء وبعد التنصيب.
وفرضت السلطات طوقاً أمنياً حول مساحة نحو ثمانية كيلومترات وسط واشنطن بالاستعانة بنحو 28 ألفاً من عناصر الأمن واستخدام أسيجة تمتد لعدة كيلومترات وحواجز طرق وشاحنات محملة بالرمل.
وصرّح رئيس الشرطة بيتر نيوشام: إن الضباط مستعدون لتنفيذ حملات اعتقال جماعية.
بدوره، وبعد أن ألقى خطبته الوداعية، أصدر أوباما عشية مغادرته البيت الأبيض أحكاماً، حيث خفّف عقوبات بالسجن صادرة في حق 330 شخصا، حكم على القسم الأكبر منهم في قضايا مخدرات، وهو عدد قياسي أعلن عنه.
وقال أوباما إنه (فخور) باتخاذ هذا الإجراء من بين تدابيره الأخيرة بصفته رئيسا، وكتب على (تويتر) إن أميركا هي بلد الفرص الثانية.
وهذا ثاني قرار من نوعه يتخذه أوباما خلال أسبوع، بعد التخفيف المفاجئ، الثلاثاء الماضي، لعقوبة سجن برادلي مانينغ، مسرّب أسرار واشنطن لـ (ويكيليكس).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق أون لاين
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