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رقم الخبر: 185321 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: محليات  
عراقجي: لن نحتمل قتل المسلمين في أي مكان
منتقدا الاحداث الكارثية ضدهم في بورما

عراقجي: لن نحتمل قتل المسلمين في أي مكان

انتقد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية سيد عباس عراقجي، الاحداث الكارثية في بورما حيث يجري قتل المسلمين الروهينغا، مؤكداً: نحن لا نحتمل قتل المسلمين في أي مكان ومطالبنا من الحكومة البورمية هي السيطرة على الوضع والحؤول دون الجرائم ضد المسلمين.

وفي تصريح لمراسل ارنا، اوضح عراقجي الذي زار العاصمة الماليزية كوالالامبور للمشاركة في الاجتماع الطارئ لكبار خبراء دول التعاون الاسلامي، لبحث ازمة المسلمين الروهينغا في بورما فضلا عن الوضع في فلسطين، قائلاً: إن منظمة التعاون الاسلامي وبعد تعرض المسلمين في بورما للاحداث الكارثية التي خلّفت خسائر فادحة، قررت عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص.
وتابع: وبدورها رحبت الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذا الاجتماع الطارئ الذي يهدف الى معالجة وضع المسلمين الروهينغا الذين يُقتلون على أيدي البوذيين في بورما.
ونفى عراقجي ان تعود هذه الاشتباكات الى جذور مذهبية، مؤكدا في الوقت نفسه ان الموضوع الأهم في هذا الخصوص هو مقتل المسلمين في تلك المنطقة.
ولفت عراقجي الى ان الهدف من عقد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي يكمن في تضامن العالم الاسلامي مع المسلمين الروهينغا في بورما.
واردف مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، مطالبنا من الحكومة البورمية السيطرة على الوضع وتوفير الظروف المناسبة للمسلمين بمنحهم حقوق المواطنة وحل مشاكلهم.
وفي جانب آخر من تصريحاته، تطرق عراقجي الى القضية الفلسطينية، مبينا، ان المعهود في منظمة التعاون الاسلامية ومنذ انطلاق هذه المنظمة هو مناقشة الوضع الفلسطيني في كافة اجتماعاتها ذلك ان السبب الرئيس في تأسيس منظمة التعاون الاسلامي يعود الى موضوع القدس الشريف وفلسطين.
ونوّه مساعد وزير الخارجية، ان اجتماع كوالالامبور والى جانب موضوعه الرئيسي الذي يختص بالمسلمين في بورما، سيبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وإعلان موقف الدول الاسلامية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والقدس الشريف.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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