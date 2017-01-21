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رقم الخبر: 185320 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 17:58 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يعزي باستشهاد عدد من المواطنين ورجال الاطفاء في حادث مبنى "بلاسكو"

المتحدث باسم الخارجية الايرانية يعزي باستشهاد عدد من المواطنين ورجال الاطفاء في حادث مبنى "بلاسكو"

عزى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي باستشهاد العديد من المواطنين خاصة رجال الاطفاء الشجعان والمضحين الذين قضوا في حادث احتراق وانهيار مبني "بلاسكو" في العاصمة طهران، مقدما المواساة لذوي الشهداء والشعب الايراني الصابر.

وجاء في جانب من الرسالة التي وجهها بالمناسبة، ان الحادث الأليم والمؤسف لاشتعال وانهيار مبني "بلاسكو" التاريخي والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنه قد بعث على الاسى والاسف العميق.

واشاد المتحدث ورئيس مركز الدبلوماسية العامة والاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية بشهامة رجال الاطفاء الشجعان وثمّن تضحيات جميع كوادر الاطفاء وسائر فرق الاغاثة والانقاذ المتواجدين في المكان منذ وقوع الحادث

واضاف، ان استشهاد رجال اقتحموا لهيب النيران لانقاذ ارواح واموال مواطنيهم، يضاعف حزن الحدث.

وحيّا قاسمي ارواح جميع ضحايا الحادث، داعيا الباري تعالى لهم بالدرجات العلى ولذويهم وزملائهم جميل الصبر والسلوان وجزيل الأجر وللمصابين العافية السريعة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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