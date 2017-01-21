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رقم الخبر: 185319 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 17:50 الاقسام: محليات  
الرئيس الطاجيكي يعزي بحادث انهيار مبنى بلاسكو بطهران

الرئيس الطاجيكي يعزي بحادث انهيار مبنى بلاسكو بطهران

بعث الرئيس الطاجيكي ببرقية الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية قدم له فيها التعازي بحادث حريق وانهيار مبنى بلاسكو يوم أمس بطهران.

وبعث الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان ببرقية الى الرئيس حسن روحاني، قدّم له فيها التعازي بحادث حريق وانهيار مبنى بلاسكو بطهران والذي وقع يوم أمس الخميس.
وجاء في البرقية: ان الحادث المؤلم والمؤسف لحريق وانهيار مبنى بلاسكو التاريخي والاضرار بالارواح والاموال الناجمة عن هذا الحادث الفظيع، أثار أسفنا وتألمنا العميقين.
وأضاف الرئيس الطاجيكي في برقيته: في هذه اللحظات المحزنة، أقدم مواساتي وتعازيّ الى الشعب الايراني الصديق بضحايا هذا الحادث المؤلم، سائلا الله تعالى الصبر الجميل لذوي الضحايا والشفاء العاجل للمتضررين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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