وبعث الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان ببرقية الى الرئيس حسن روحاني، قدّم له فيها التعازي بحادث حريق وانهيار مبنى بلاسكو بطهران والذي وقع يوم أمس الخميس.

وجاء في البرقية: ان الحادث المؤلم والمؤسف لحريق وانهيار مبنى بلاسكو التاريخي والاضرار بالارواح والاموال الناجمة عن هذا الحادث الفظيع، أثار أسفنا وتألمنا العميقين.

وأضاف الرئيس الطاجيكي في برقيته: في هذه اللحظات المحزنة، أقدم مواساتي وتعازيّ الى الشعب الايراني الصديق بضحايا هذا الحادث المؤلم، سائلا الله تعالى الصبر الجميل لذوي الضحايا والشفاء العاجل للمتضررين.