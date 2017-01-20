بلجيكا تسجن 14 شخصا لتزويرهم هويات ذكرت وسائل إعلام بلجيكية يوم الخميس أن محكمة في بروكسل قضت بالسجن فترات تصل إلى ثماني سنوات على مجموعة من 14 شخصا أدينوا بتزوير وثائق استخدمها ارهابيون في هجمات في باريس وبروكسل.