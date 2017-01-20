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رقم الخبر: 185318 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 17:44 الاقسام: دوليات  
بلجيكا تسجن 14 شخصا لتزويرهم هويات

بلجيكا تسجن 14 شخصا لتزويرهم هويات

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية يوم الخميس أن محكمة في بروكسل قضت بالسجن فترات تصل إلى ثماني سنوات على مجموعة من 14 شخصا أدينوا بتزوير وثائق استخدمها ارهابيون في هجمات في باريس وبروكسل.

وقام المتهمون بتزوير نحو 2000 وثيقة -منها وثائق هوية بلجيكية وإسبانية ودنماركية- وسلموها في أنحاء أوروبا. وتراوحت أحكام السجن التي صدرت بحقهم بين ثلاث سنوات وثماني سنوات.

وقالت صحيفة لو سوار البلجيكية إن الوثائق استخدمها متشددون منهم صلاح عبد السلام الذي فر عقب هجمات باريس.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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