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رقم الخبر: 185317 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 17:44 الاقسام: دوليات  
العثور على 6 أحياء بعد انهيار جليدي بإيطاليا

العثور على 6 أحياء بعد انهيار جليدي بإيطاليا

قال لوكا كاري المتحدث باسم فرقة الإطفاء في إيطاليا يوم الجمعة إنه تم العثور على ستة أحياء تحت انهيار جليدي ضرب فندقا جبليا قبل يومين وإن فرق الإنقاذ تعمل على إخراجهم من بين الثلوج.

وقال كاري لرويترز عبر الهاتف من موقع الحادث "هم على قيد الحياة ونتحدث إليهم."

وأفادت تقارير باعتبار ما يصل إلى 30 شخصا في عداد المفقودين بعد أن دمر الانهيار الجليدي الفندق بوسط إيطاليا بعد ظهر الأربعاء. وحتى الآن تم العثور على 4 جثث.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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