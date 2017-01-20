العثور على 6 أحياء بعد انهيار جليدي بإيطاليا قال لوكا كاري المتحدث باسم فرقة الإطفاء في إيطاليا يوم الجمعة إنه تم العثور على ستة أحياء تحت انهيار جليدي ضرب فندقا جبليا قبل يومين وإن فرق الإنقاذ تعمل على إخراجهم من بين الثلوج.