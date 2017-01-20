اندلعت اشتباكات بين نائبات في البرلمان التركي، الخميس، خلال نقاش حول تعديلات دستورية تهدف إلى توسيع سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان.

واندلعت المشاجرة بعد أن حاول نائب عن حزب العدالة والتنمية إنهاء احتجاج النائبة المستقلة أيلين نازلياكا، التي أقدمت على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاج على إقرار الإصلاحات.

وقال نواب من أحزاب أخرى إن إحدى النائبات فقدت ذراعها الاصطناعية خلال الشجار.

وأقر البرلمان، مساء الخميس، أربع مواد أخرى من الإصلاحات يقول المعارضون إنها خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوي.

وذكر إردوغان، الذي قد يحكم تركيا حتى عام 2029 إذا تم إقرار التعديلات، إنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق.

وباعتماد المواد الأربع، يكون البرلمان التركي قد أقر 11 مادة في الجولة الثانية من التصويت. ويتجه للموافقة على المواد السبع المتبقية والتصويت على مجموعة التعديلات بالكامل، ليل الجمعة.

هذا واقتربت تركيا خلال الليل من اعتماد مشروع تعديلات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان فقد أقر البرلمان أربع مواد أخرى من إصلاحات يقول معارضوه إنها خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوي.

وقال إردوغان -الذي قد يحكم تركيا حتى عام 2029 إذا تم إقرار التعديلات - إنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق.

وخلال المناقشات أقدمت النائبة المستقلة أيلين نازلياكا على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاجا على إقرار تعزيز صلاحيات الرئيس مما تسبب بمشاجرة بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة.

برلين لن تتهاون مع عمليات التجسس التركية

من ناحية أخرى قال رئيس المخابرات الداخلية الألمانية هانز جورج ماسين، يوم الخميس: إن ألمانيا لن تتهاون مع عمليات المخابرات التركية داخل أراضيها. جاء تصريح ماسين بعد أن بدأ المدعي العام الألماني تحقيقا في عمليات تجسس محتملة من جانب رجال دين أتراك.

وأضاف ماسين أن برلين تشعر بقلق بالغ تجاه ما يجري من تطورات في تركيا إضافة إلى "عمليات تأثير" موجهة ضد الأقلية التركية في ألمانيا أو الألمان من أصل تركي.

وقال ماسين للصحفيين في برلين: لا يمكن أن نقبل أن تعمل أجهزة مخابرات في ألمانيا ضد المصالح الألمانية وهذا هو سبب احتجاجنا.

جاء التحقيق الذي بدأ هذا الأسبوع بعد أن تقدم فولكر بيك وهو مشرع ألماني ومتحدث ديني باسم حزب الخضر بشكوى جنائية بهذا الشأن أوائل ديسمبر كانون الأول.