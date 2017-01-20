أقر شاب كازاخستاني من سكان نيويورك قال الادعاء إنه حاول منذ سنتين ركوب طائرة متجهة إلى تركيا كي ينتقل منها إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش بأنه كان يخطط لتقديم دعم مادي للتنظيم الارهابي.

وقال الادعاء: إن أحرار سيداحمتوف وهو مواطن قازاخستاني عمره 21 عاما أقر أمام محكمة اتحادية في بروكلين بتخطيطه لتقديم مساندة مادية لتنظيم إرهابي في الخارج.

وقال الادعاء إنه يواجه السجن لما يصل إلى 15 عاما والترحيل إلى قازاخستان.

وسيداحمتوف واحد من ستة متهمين في القضية وواحد من أكثر من 100 يواجهون اتهامات تتعلق بداعش أمام محاكم اتحادية أمريكية منذ عام 2014.

وذكر الادعاء أن التحقيق بدأ حين استرعى مواطن من أوزبكستان يعيش في بروكلين ويدعى عبد الرسول جورابويف اهتمام أجهزة إنفاذ القانون بعد أن وضع منشورا يدعم داعش على موقع إلكتروني باللغة الأوزبكية.

وأضاف الادعاء أن التحقيق كشف أن جورابويف وسيداحمتوف -صديقه وزميله في العمل الذي كان يشاركه نفس الآراء- خططا للسفر إلى تركيا ومنها إلى سوريا للانضمام لداعش.

من جانبه قال رئيس جهاز المخابرات الألماني يوم الخميس: إن تنظيم داعش يستخدم "صائدي أدمغة" على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التراسل الفوري لتجنيد شبان في ألمانيا بعضهم في الثالثة عشر أو الرابعة عشر من العمر.

وقارن هانز جورج ماسن أيضا بين الجماعة الارهابية والحركات الراديكالية في الماضي مثل الشيوعية وحركة الاشتراكيين القوميين بزعامة أدولف هتلر التي حاولت أيضا استدراج شبان متحمسين للتمرد على آبائهم ومجتمعهم.

وأبلغ ماسن صحفيين أجانب في برلين: على شبكات التواصل الاجتماعي يوجد عمليا صائدو أدمغة يتوددون إلى الشبان ويجعلونهم يهتمون بهذا الفكر (الإسلامي).

وأشار ماسن إلى فتاة ألمانية من أصول مغربية قال إن اسمها صفية متهمة بطعن شرطي في محطة للقطارات في هانوفر في فبراير شباط الماضي وإلى فتى عراقي عمره 12 عاما حاول تفجير عبوتين ناسفتين في بلدة لودفيجشافن بغرب ألمانيا في ديسمبر كانون الأول.

وقال إن حوالي 20 بالمئة من نحو 900 شخص من ألمانيا جندتهم داعش للانضمام إلى القتال في العراق وسوريا هم من النساء وبعضهم في الثالثة عشر أو الرابعة عشر من العمر.

سجن 7 رجال في كوسوفو لدعمهم تنداعش

من ناحية أخرى قالت محكمة في كوسوفو يوم الخميس إنها عاقبت سبعة رجال بالسجن لقتالهم مع تنظيم داعش وقيامهم بعمليات تجنيد لصالح التنظيم.

وقالت المحكمة في بريشتينا في بيان إن الرجال وكلهم من كوسوفو عوقبوا بالسجن فترات تراوحت بين عامين ونصف وأربعة أعوام ونصف.

وتقول الشرطة إن نحو 300 من كوسوفو انضموا إلى تنظيم داعش وقتل أكثر من 50. واعتقل أكثر من 200 في كوسوفو أو سجنوا أو يجري التحقيق معهم لقيامهم بعمليات تجنيد لصالح تنظيم الدولة الإسلامية أو قتالهم في سوريا والعراق.