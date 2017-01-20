انتشر عشرات الآلاف من أفراد الوكالات الأمنية ونصبت حواجز لعدة كيلومترات في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة فيما استعد مسؤولون لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يخططون للاحتفال أو الاحتجاج مع تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وتدفق نحو 900 ألف شخص الى وسط العاصمة بما في ذلك على متنزه ناشونال مول المقابل للكونغرس الأمريكي حيث سيتم تنصيب رجل الأعمال الثري والنجم السابق لبرامج تلفزيون الواقع.

وخططت مجموعة متباينة من النشطاء الليبراليين الذين ثار استياؤهم من تصريحات ترامب بشأن النساء والمهاجرين بشكل غير مشروع والمسلمين لاحتجاجات في وسط واشنطن. ومن المتوقع أن يتدفق أنصار ترامب الذي لم يتول منصبا بالانتخاب من قبل على الشوارع للترحيب بالرجل الذين يرون أنه سيتبنى نهجا جديدا في السياسة وسيحقق النمو الاقتصادي.

ومن أكبر الاحتجاجات المتوقعة ضد ترامب يوم الجمعة مظاهرة من تنظيم ائتلاف أنسر وهو تحالف ليبرالي فضفاض من المتوقع أن يشارك فيها الآلاف عند نصب البحرية الأمريكية.

وقال بن بيكر (33 عاما) وهو أحد منظمي المجموعة "نقول إنه اليوم الأول من حقبة أوسع من المقاومة ونعتقد أننا سنبعث برسالة قوية لترامب والحكومة... جدول الأعمال المتعلق بترامب شامل جدا فهو يتضمن الهجوم على حقوق المسلمين والمهاجرين والنساء والعمال. ومن ثم فبغض النظر عن الفئة التي تنتمي لها فإن لك مصلحة في هذه المعركة."

وتدفق أنصار ترامب على العاصمة أيضا ووضع كثير منهم قبعات بيسبول كتب عليها "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا" وهو شعار حملة ترامب.

وعبر جاكسون راوس وهو طالب يبلغ من العمر 18 عاما من شمال شرق أركنسو والذي تغيب عن المدرسة لحضور التنصيب مع والده عن قلقه من مقاطعة عشرات من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين لمراسم التنصيب احتجاجا.

وقال "أعتقد أنه انتخب بنزاهة وأن الانتخابات كانت نزيهة. أنا أحب ترامب وأتوقع تغيرات وأتوقع أنه سينفذ كل ما قال إنه سيقوم به."

في سياق آخر تدلّت من جسر البرج الشهير في لندن يوم الجمعة لافتة تقول "ابنِ الجسور لا الجدران" في إطار سلسلة من النشاطات في أجزاء مختلفة من العالم تهدف إلى التعبير عن الاستياء من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ورفع المحتجون عند الجسر الشهير رسائل وردية كتب عليها "تحرك الآن" بعد وقت قصير من شروق الشمس في حين ثبّت آخرون اللافتة فوق سور الجسر بينما كان قارب سريع يرفع علما أسود كتب عليه "ابنِ الجسور لا الجدران" يشق طريقه في نهر التيمز.

وعلى مقربة من البرلمان البريطاني رفع المحتجون لافتات تقول "المهاجرون مرحب بهم هنا" و"الهجرة أقدم من اللغة" فوق جسر وستمنستر. ومن المقرر تنظيم احتجاجات في لندن ومدن بريطانية أخرى يوم الجمعة.

ويواجه ترامب الذي سيتولى منصبه رسميا في مراسم تقام في واشنطن يوم الجمعة مظاهرات في العاصمة خلال التنصيب وفي مدن مثل تورونتو وسيدي وأديس ابابا ودبلن جراء سياساته التي يقول منتقدوه إنها خطرة ومثيرة للانقسام.

ونظمت المظاهرة في لندن جماعة ناشطة تطلق على نفسها اسم "جسور لا جدران" في إشارة إلى تعهد ترامب ببناء جدار على طول الحدود بين بلاده والمكسيك.

آبي يهدف إلى تقوية التحالف مع أمريكا في عهد ترامب

من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة إنه يرغب في تقوية التحالف الياباني-الأمريكي بشكل أكبر.

وكان آبي يتحدث أمام البرلمان قبل ساعات من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصب الرئاسة.

وأثار ترامب مخاوف في طوكيو وباقي دول منطقة آسيا والمحيط الهادي بتصريحات خلال حملته الانتخابية تضمنت تعهدا بجعل الحلفاء يدفعون أكثر مقابل الأمن الذي توفره القوات الأمريكية ومعارضته لاتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي.

وقال آبي في خطابه بشأن سياسته في بداية جلسة عادية للبرلمان "التحالف الياباني-الأمريكي كان وما زال وسيظل حجر أساس لسياسات بلدنا الدبلوماسية والأمنية."