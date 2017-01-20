بعد حياة اقتصادية ناجحة، قرر رجل الأعمال دونالد جون ترامب (71 عاماً) أن يختبر الحياة السياسة، ويصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ولد الملياردير ترامب في كوينز، إحدى ضواحي ولاية نيويورك الأمريكية، في 14 يونيو/ حزيران عام 1946، لأب كان تاجر عقارات، كوّن ثروة تعدت البضعة ملايين من الدولارات. وأم تنحدر من أصول أسكتلندية.

تخرج ترامب من كلية وارلتون بجامعة بنسلفانيا الأمريكية التي تحتل مركزاً متقدماً بين الجامعات بالبلاد في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال. وانضم للعمل في شركة والده (إليزابيث ترامب أند سن)، ليغير إسمها لاحقاً إلى (ترامب أورغانايزيشن). ويصبح مديراً عاماً لها عام 1971، ويقوم بتوسيعها.

بدأ ترامب حينها يركز على بناء مبان ضخمة، بتصميمات أفضل، ساهمت في تعزيز سمعة شركته في مجال العقارات بالولايات المتحدة.

في عام 1973 قدمت الحكومة الفيدرالية شكوى ضده، تتهمه بالتمييز بين مستأجري عقاراته على خلفيات (عنصرية)، الاتهامات التي نفاها ترامب. وانتهت القضية بالتسوية بعد أن تعهد بتدريب العاملين لديه على قانون السكن العادل، والتعريف بممارسات شركته لتنفيذ القانون.

مع نهاية السبعينيات بدأ ترامب يتجه للاستثمار بالكازينوهات، إذ امتلك 3 من أكبر الفنادق والكازينوهات في (أتلانتيك سيتي) بنيو جيرسي، أحدها كان (تاج محل) أكبر ملهى في العالم، إلا أنه أغلق أبوابه العام الماضي بعد أن أفلس وخسر ترامب، ما تبقى من حصته فيه.

في منتصف تسعينيات القرن الماضي واجه ترامب إفلاساً وشيكاً، حين ارتفعت مديونيات شركته، وواجهت نقصاً حاداً في السيولة المالية، حتى قدرت مجلة (فوربس) ما يملكه في ذلك الحين بـ500 مليون دولار، بينما كان مديوناً بـ900 مليون دولار، إلا أنه عاد ليعلن أن ثروته استعادت نموها ووصلت إلى 2 مليار دولار، مع نهاية التسعينيات.

في عام 2004، أذاع ترامب برنامج (ذي ابرينتيس)، وكان يتسابق فيه مبتدئون في عالم إدارة الأعمال والعقارات على وظائف في شركة ترامب العملاقة (ترامب أورغانيزيشن).

في عام 2005، افتتح دونالد ترامب (جامعة ترامب الهادفة للربح)، والتي قدمت محاضرات في مجالات التطوير العقاري، وإدارة الأعمال، وتكوين وتنمية الثروات. وواجه المشروع عدداً كبيراً من الصعوبات القانونية، نتيجة رفع الكثير من الدعاوى ضده، التي سواها ترامب مقابل ملايين الدولارات.

يمتلك ترامب كذلك (مؤسسة دونالد جاي ترامب) التي تقدم تبرعات للمشروعات غير الهادفة للربح، التي أسهها عام 1988، إلا أن تقارير أفادت بأن المؤسسة لم تحصل على أموال من ثروة ترامب منذ عام 2008، وأن أموالها، منذ ذلك الحين، تأتي من ممولين آخرين.

أعلن ترامب نيته الترشح لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري في 16 يونيو/ حزيران 2015، وفاز في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ترامب متزوج من ميلانيا كناوس، عارضة الأزياء من أصل سلوفيني، تصغره بعشرين عاماً.

تزوج ترامب مرتين قبل كناوس. ولديه ثلاثة أبناء، هم دونالد جونيور، وإيفانكا، وإيريك، يعملون جميعهم معه في شركة (ترامب أورغانايزيشن).