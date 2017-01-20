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رقم الخبر: 185312 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 17:39 الاقسام: اقتصاد  
وزير الزراعة الفلبيني يبحث مع السفير الإيراني سبل تطوير التعاون الثنائي

وزير الزراعة الفلبيني يبحث مع السفير الإيراني سبل تطوير التعاون الثنائي

أكد سفير إيران لدى العاصمة الفلبينية مانيلا محمد تنهائي، ووزير الزراعة الفلبيني امانويل بينول، ضرورة تطوير التعاون على صعيد الإنتاج الزراعي.

وخلال إجتماع تنهائي بوزير الزراعة الفلبيني، يوم الأربعاء الماضي، بحث الجانبان تصدير فاكهة الموز إلى إيران، وكذلك تصدير إيران لمنتجاتها الزراعية إلى الفلبين. ورحب تنهائي بتطوير التعاون الزراعي مع الفلبين، وأشار إلى إمكانية استيراد إيران لمختلف الفواكه الإستوائية من الفلبين على أن تقوم إيران في المقابل بتصدير التفاح وسائر المنتجات الزراعية إلى الفلبين.

ولفت تنهائي إلى الإمكانيات العلمية والتقنية التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية في المجال الزراعي، مشدداً على ضرورة تطوير التعاون مع الفلبين في هذا المجال.

من جانبه، رحب الوزير الفلبيني بتطوير التعاون مع إيران، معرباً عن رغبته بزيارة طهران قريباً. وأشار بينول إلى أن الفلبين تدرس استيراد التفاح من إيران، مشيراً إلى أن بالإمكان التباحث حول تطوير التعاون الزراعي بين البلدين خلال زيارته إلى طهران.

 
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