وصف مساعد وزير الطاقة لشؤون التصدير وإسناد صناعات المياه والطاقة، بهرام نظام الملكي، مدينة البصرة (جنوب العراق) بأنها مركز الإعمار والطاقة في العراق، وقال: ان منطقة أروند الحرة تمثل بوابة صادرات الكهرباء الإيراني إلى جنوب العراق.

وفي مقابلة مع وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، أشار نظام الملكي إلى أن إيران تعمل على تقوية محطات إنتاج الكهرباء في هذه المنطقة، مشيراً إلى أن تحويل إيران إلى المركز اللوجيستي وقطب إنتاج الطاقة بين دول المنطقة الذي تتوقعه الخطة التنموية السادسة يتطلب تعزيز العلاقات مع الجوار وخاصة العراق.

وأشار نظام الملكي إلى الإنجازات التي حققها الوفد الإيراني الذي زار العراق مؤخراً، وقال: ان الهدف من الزيارة هو عقد إتفاقيات حول 10 مشاريع في مجال المياه والصرف الصحي و5 مشاريع في مجال الكهرباء مع الجهات المعنية في محافظة البصرة وميسان وواسط وذي قار.

من جانبه، لفت ممثل وزارة الخارجية في شؤون العراق وسوريا إلى أن المسؤولين العراقيين مقتنعون بكفاءة شركائهم الإيرانيين ويعتبرون عقد الإتفاقيات مع الأطراف الإيرانية هي مزية بحد ذاتها. وقال فريادرس: ان المسؤولين العراقيين يعتقدون بأن المشتركات الجغرافية والدينية واللغوية والثقافية يمكن أن تسهم في المزيد من التقارب بين البلدين.