قال سفير فرنسا لدى طهران: إن مجمع (ايزوفايكو) لبناء السفن والصناعات البحرية يتمتع بإمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون الصناعي المشترك مع فرنسا.

وفي مؤتمر صحفي على هامش تفقده مجمع (ايزوفايكو) لبناء السفن والصناعات البحرية في بندرعباس (جنوب البلاد)، قال فرانسوا سينسو: ان على الشركات أن تجري مباحثات فيما بينها لإيجاد فرص التعاون المشترك. وأشار إلى أن بعض الشركات الفرنسية بدأت بالفعل مباحثاتها مع مجمع (ايزوفايكو) بهدف التعاون المشترك.

وأشاد السفير الفرنسي بالتطور الذي حققة مجمع (ايزوفايكو)، معتبراً هذا التطور بأنه مؤشر على قدرة الإدارة التي يتمتع بها والخطط التي وضعت له للسنوات القادمة.

وفي مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) على هامش تفقده للمجمع، قال السفير الفرنسي: انه بالإمكان الإشارة إلى العديد من مذكرات التفاهم التي تحولت إلى عقود للتعاون المشترك والتي تعمل عليها الأطراف الإيرانية والفرنسية في الوقت الحاضر. وأضاف: ان واحدة من مذكرات التفاهم هذه هي المتعلقة بصناعة السيارات، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني يهتم كثيراً بجودة السيارات ويتابع هذه الأمور بدقة.

وأشار سنسو إلى أن التعاون بين إيران وفرنسا يحظى بعمق تأريخي، وقال: ان حجم التعاون الثنائي شهد منذ العام 2016 تطوراً كبيراً، متوقعاً أن يشهد هذا التعاون مستقبلاً مشرقاً.