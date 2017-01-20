أعلن القائم بالأعمال الايراني في مسقط، محمد توتونجي، عن محادثات مشتركة مع سلطنة عمان لإنشاء وتدشين مصنع لإنتاج السيارات في هذا البلد.

وفي تصريح صحفي أدلى به الخميس، أشار توتونجي الى أن محادثات مشتركة جرت بين شركات ايرانية وعمانية بهذا الصدد، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتزم إنشاء مصنع لصناعة السيارات في منطقة (الدقم) الاقتصادية الخاصة في سلطنة عمان، وبالتزامن مع إقامة المعرض الايراني الكبير والاختصاصي المقرر إقامته في عمان خلال الفترة من 23 الى 27 كانون الثاني/ يناير الجاري، سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات بين البلدين.

كما أشار توتونجي الى زيادة حجم التبادل التجاري بين ايران وعمان بنسبة 35 بالمائة خلال العام 2016، وأضاف: ان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ الآن ملياراً و350 مليون دولار. وأوضح بأن المعرض الايراني ستشارك فيه نحو 90 شركة ايرانية ناشطة في مجالات المواد الغذائية والصناعية والسيارات وسائر المنتوجات.