  • الجمعة ٢١ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الجمعة , يناير 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185309 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 17:37 الاقسام: اقتصاد  
محادثات إيرانية-عمانية لتدشين مصنع لصناعة السيارات في عمان
حجم التبادل التجاري بين البلدين ازداد بنسبة 35% خلال 2016

محادثات إيرانية-عمانية لتدشين مصنع لصناعة السيارات في عمان

أعلن القائم بالأعمال الايراني في مسقط، محمد توتونجي، عن محادثات مشتركة مع سلطنة عمان لإنشاء وتدشين مصنع لإنتاج السيارات في هذا البلد.

وفي تصريح صحفي أدلى به الخميس، أشار توتونجي الى أن محادثات مشتركة جرت بين شركات ايرانية وعمانية بهذا الصدد، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتزم إنشاء مصنع لصناعة السيارات في منطقة (الدقم) الاقتصادية الخاصة في سلطنة عمان، وبالتزامن مع إقامة المعرض الايراني الكبير والاختصاصي المقرر إقامته في عمان خلال الفترة من 23 الى 27 كانون الثاني/ يناير الجاري، سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات بين البلدين.

كما أشار توتونجي الى زيادة حجم التبادل التجاري بين ايران وعمان بنسبة 35 بالمائة خلال العام 2016، وأضاف: ان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ الآن ملياراً و350 مليون دولار. وأوضح بأن المعرض الايراني ستشارك فيه نحو 90 شركة ايرانية ناشطة في مجالات المواد الغذائية والصناعية والسيارات وسائر المنتوجات.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0671 sec