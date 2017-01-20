وقعها عن الجانب الايراني مساعد وزير الاقتصاد والمال محمد خزاعي، فيما وقعها عن الجانب الكوري الجنوبي مساعد وزير الشؤون الاستراتيجية والمالية سونغ اين جانغ، وذلك على هامش ملتقى (الاستثمار في ايران) في سيئول.

وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على تعزيز التعاون التجاري بين ايران وكوريا الجنوبية وتبادل الخبرات في مجال العلوم، حيث أكد الجانبان على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.

وشارك في الملتقى أكثر من 200 من مسؤولي كبريات الشركات الاقتصادية الكورية. كما قدم سفير ايران لدى كوريا، حسن طاهريان، شرحاً في الملتقى حول السوق الايرانية وما تتمتع به من إمكانيات لعمل رجال الأعمال، قائلاً: ان ايران وبعد إلغاء الحظر المفروض عليها تنوي عرض مشاريع جديدة للبناء بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليار دولار.