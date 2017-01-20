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رقم الخبر: 185307 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 17:12 الاقسام: سياحة  
مسؤول: اسبانيا يمكنها ان تكون شريكا جيدا لايران في المجال السياحي

مسؤول: اسبانيا يمكنها ان تكون شريكا جيدا لايران في المجال السياحي

اكد السفير الايراني في مدريد محمد حسن فدائي فرد بان اسبانيا يمكنها ان تكون شريكا جيدا للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال صناعة السياحة.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ارنا على هامش تفقده المعرض الدولي الـ 37 للسياحة الاسبانية (فيتور) قال فدائي فرد، ان هذا المعرض يوفر فرصة نادرة لتبادل المعلومات والخبرات في مجال صناعة السياحة بين الشركات الناشطة في هذا المجال.
واشار الى مشاركة ايران الناشطة في المعرض وقال، ان ايران بتاريخها الممتد 7 الاف عام ووجود اكثر من مليون مكان تاريخي وثقافي فيها وتنوع مناخها، تعد احد المقاصد المهمة للسياحة في العالم.
ونوه الى رغبة الشركات الاسبانية للمشاركة وتوظيف الاستثمارات في القطاع السياحي الايراني واضاف، ان اسبانيا بصفتها احدي الدول المهمة الناشطة في قطاع السياحة يمكنها ان تكون شريكا جيدا لايران في مجال السياحة وتبادل الخبرات في هذه الصناعة.
واضاف، ان اسبانيا تعد من الدول الاوروبية الرائدة في مجال بناء الفنادق والسياحة ونحن بانتظار تدشين رحلات جوية مباشرة بين ايران واسبانيا ومن خلاله سيحدث هنالك تطور مهم في مجال السياحة بين البلدين.
واعتبر حصة ايران من السياحة العالمية بانها ضئيلة جدا ولا تتناسب مع ما تحظي بها من طاقات في مختلف مجالات السياحة سواء كانت ثقافية او تاريخية او دينية او طبيعية او طبية وقال، انه ينبغي العمل للوصول بعدد السياح القادمين الى ايران الى 20 مليونا بعد 8 اعوام.
كما اعتبر صناعة السياحة من القطاعات ذات الاولوية في الاهداف التنموية في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي والتي تحظي بالدعم والتشجيع ومنح الامتيازات فيها وقال، انه وبغية تحقيق هذا الهدف فقد اتخذت اجراءات جدية وعملية في مجال تسهيل اصدار تاشيرات الدخول وتحسين شبكة طرق النقل الجوية والسككية والطرقية ووضع الاستثمارات وايجاد البنية التحتية المناسبة مثل بناء الفنادق ومجمعات الاقامة وتدريب الكوادر البشرية ذات الصلة بالسياحة.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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