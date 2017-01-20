  • الجمعة ٢١ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الجمعة , يناير 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185306 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 17:09 الاقسام: محليات  
وفد من مجلس الشورى ينقل رسالة لاريجاني الى البرلمان الهندي

وفد من مجلس الشورى ينقل رسالة لاريجاني الى البرلمان الهندي

التقى وفد برلماني من اعضاء اللجنة الاجتماعية، اعضاء البرلمان الهندي في نيودلهي ونقل رسالة رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الى البرلمان في هذا البلد وبحث معهم مشاكل الجامعيين الايرانيين الذي يدرسون في الهند.

وقال رئيس الوفد البرلماني الايراني علي رستميان ان الوفد نقل رسالة رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الى البرلمان الهندي.
وعن اهداف زيارة الوفد الى الهند قال رستميان ان الوفد يسعى الى تسوية مشاكل الجامعيين الايرانيين الذين يواصلون الدراسة في هذا البلد.
وبحث النواب الايرانيون والهنود خلال اللقاء حول فرص العمل وعلاقات العمل والتوظيف، معربين عن املهم بتعزيز العلاقات بين البلدين.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0711 sec