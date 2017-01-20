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|رقم الخبر: 185306
|تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017
|الوقت: 17:09
|الاقسام: محليات
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وفد من مجلس الشورى ينقل رسالة لاريجاني الى البرلمان الهندي
التقى وفد برلماني من اعضاء اللجنة الاجتماعية، اعضاء البرلمان الهندي في نيودلهي ونقل رسالة رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الى البرلمان في هذا البلد وبحث معهم مشاكل الجامعيين الايرانيين الذي يدرسون في الهند.
وقال رئيس الوفد البرلماني الايراني علي رستميان ان الوفد نقل رسالة رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الى البرلمان الهندي.
وعن اهداف زيارة الوفد الى الهند قال رستميان ان الوفد يسعى الى تسوية مشاكل الجامعيين الايرانيين الذين يواصلون الدراسة في هذا البلد.
وبحث النواب الايرانيون والهنود خلال اللقاء حول فرص العمل وعلاقات العمل والتوظيف، معربين عن املهم بتعزيز العلاقات بين البلدين.
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