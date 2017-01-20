وفد من مجلس الشورى ينقل رسالة لاريجاني الى البرلمان الهندي التقى وفد برلماني من اعضاء اللجنة الاجتماعية، اعضاء البرلمان الهندي في نيودلهي ونقل رسالة رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الى البرلمان في هذا البلد وبحث معهم مشاكل الجامعيين الايرانيين الذي يدرسون في الهند.