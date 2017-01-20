وخلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الصربي جاركو اوبرادوفيتش، تبادل معه وجهات النظر حول مختلف اوجه العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي والدولي بين البلدين، معتبرا التعاون البرلماني بين طهران وبلغراد بأنه من شأنه تعزبز التعاون السياسي الطيب والودي بين الجانبين.

واشار السفير الايراني الى تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية في كل من برلماني البلدين، معربا عن امله بعقد لقاءات مشتركة بين رئيسي واعضاء المجموعتين في القريب العاجل.

واشار ملا عبداللهي الى برامج واجراءات السفارة الايرانية في بلغراد في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي والفني، معلنا بانه سيتم قريبا تنظيم مهرجان الافلام والموسيقى الايرانية في صربيا.

واضاف، انه وبغية ايجاد المزيد من المعرفة الثقافية بين الشعبين، فقد وُضِع في جدول الاعمال ترجمة واصدار مختارات لاشهر الشعراء الايرانيين الى اللغة الصربية.

من جانبه عزي رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الصربي خلال اللقاء البرلمان والحكومة والشعب الايراني بوفاة آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني، ووصف الفقيد بانه كان شخصية ادى دورا مهما في نمو وتقدم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجدد اوبرادوفيتش الدعوة لرئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي، للقيام بزيارة الى بلغراد، معربا عن امله بان يستضيفه في بلاده قريبا.

كما اعرب عن امله بزيارة رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني على لاريجاني الى بلغراد تلبية لدعوة من نظيرته الصربية مايا غويكوفيتش خلال زيارتها الى طهران العام الماضي.

ودعا ابرادوفيتش الى تنمية التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي بين البلدين، معلنا استعداد برلمان صربيا لدعم تطوير العلاقات الثنائية.

من ناحية أخرى صرح مستشار الرئيس الصربي للشؤون الدولية ايفان مركيتش بان للجمهورية الاسلامية الايرانية مكانة ودورا مهما وبارزا في التطورات الاقليمية والدولية.

وخلال استقباله السفير الايراني في بلغراد اشار مركيتش الى توفر الارضية اللازمة للتعاون الثنائي بين طهران وبلغراد، ولفت الى الدعوة الموجهة من الرئيس الصربي الى نظيره الايراني حسن روحاني للقيام بزيارة الى بلغراد، معربا عن امله بان تجري هذه الزيارة خلال العام الجاري.

واكد المسؤول الصربي استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات.

وصرح بان الرئيس الصربي طلب ازالة جميع العقبات القائمة امام التنمية التجارية بين البلدين ، ووجه التوصيات اللازمة للبنك المركزي الصربي فيما يتعاق بالتعاون المصرفي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جانبه اكد السفير الايراني ضرورة المشاورات المستمرة بين البلدين حول مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية، واذ اشار الى الاجواء الايجابية المتوفرة بين البلدين اعرب عن امله في ازالة العقبات الموجودة لتسهيل المعاملات المصرفية بين البلدين.

واشار الى الاجتماع المرتقب للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري، معربا عن امله بان يشكل هذا الاجتماع منعطفا في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يتناسب مع التعاون السياسي الايجابي بين البلدين.

واشار الى قرب تنظيم مهرجان للافلام والموسيقى الايرانية في بلغراد، معتبرا هذا الحدث بأنه يوفر الفرصة للشعب الصربي للمزيد من التعرف على السينما والموسيقى الايرانية.



