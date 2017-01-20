ودعا محمد شين في لقائه مسؤول القنصلية الايرانية العامة في قازان علي بمان اقبالي زارج، دعا الى توسيع العلاقات البرلمانية ورفع مستوى التعامل الاقتصادي بين الجانبين.

وفيما اشار الى التراث الحضاري والثقافي الزاخر في ايران، اكد المسؤول التتاري ان التعاون بين طهران وقازان مشرف على آفاق مستقبلية واعدة؛ وقال ان بلاده تحظى بمقومات اقتصادية وصناعية كثيرة يمكن استثمارها لصالح العلاقات بين الجانبين.

الى ذلك، اعرب مسؤول القنصلية الايرانية العامة في غازان عن تقديره لمشاعر التضامن الذي قدمه البرلمان التتاري بمناسبة رحيل آية الله هاشمي رفسنجاني(ره)؛ مؤكدا على وجود ارادة جادة لدى مسؤولي الجانبين بتعزيز وتمتين العلاقات التاريخية الثنائية.

ونوه اقبالي زارج، الى نمو العلاقات وتعزيز التعاون بين ايران والمجتمع الدولي عقب تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)؛ مؤكدا ان حجم انتاج وتصدير النفط الايراني اخذ بالنمو وعلى وشك استعادة مستواه السابق في مرحلة ما قبل الحظر؛ داعيا الى استخدام الفرص المتاحة لتوسيع اواصر التعاون بين الجانبين.





