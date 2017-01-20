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رقم الخبر: 185303 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 16:53 الاقسام: محليات  
قائد الشرطة الايرانية: لم نبلغ بأي حالة أمنية في حادث انهيار مبنى بلاسكو

قائد الشرطة الايرانية: لم نبلغ بأي حالة أمنية في حادث انهيار مبنى بلاسكو

اكد قائد الشرطة الايرانية العميد حسين اشتري انه لم يتم ابلاغنا لحد الآن بأي حالة أمنية في حادث انهيار مبنى بلاسكو التجاري وسط طهران.

وأعرب حسين اشتري، في تصريح ادلى به يوم الجمعة، عن اسفه على وقوع هذا الحادث وقدّم تعازيه لاسر الضحايا.
وعبر عن امله في ذات الوقت بانتهاء فرق الاغاثة من عمليات رفع الانقاض بسرعة.
ولفت الى ان كوادر الشرطة حضروا في مكان الحادث منذ الساعات الأولى لوقوعه كما ان خطوات طيبة قد اتخذت على صعيدي الأمن والمرور واصدرت قرارات لإبقاء الطرق مفتوحة وتواجد الناس.
ودعا الناس الى عدم الاقتراب من مكان وقوع الحادث ومتابعة التطورات المرتبطة عبر وسائل الاعلام.
ونوه قائد قوات الشرطة الى ان عمليات رفع الانقاض اتخذت سرعة اكبر اليوم عما كانت عليه في اليوم الماضي.
واشار الى اجتماع عقدته لجنة ادارة شؤون الأزمات بحضور قادة قوات الشرطة وعدد من المسؤولين، لافتا الى اتخاذ قرارات بهذا الشأن والتي سيعلن عنها لاحقا من قبل المتحدث بإسم قوات الشرطة.
واكد العزيمة الجادة التي يتحلى بها جميع المسؤولين على متابعة التطورات المرتبطة بالحادثة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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