عزّى مساعد الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الاوسط وافريقيا توبياس الوود والسفير البريطاني في طهران نيكولاس هابتون، منكوبي حادث انهيار مبنى 'بلاسكو' في طهران بعد اندلاع النيران فيه الخميس.

وافاد تقرير لوكالة 'ارنا' ان الوود كتب في تغريدة له في صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' ان سماع نبأ اندلاع النيران وانهيار مبنى 'بلاسكو' في طهران كان محزنا.

واضاف هذا المسؤول الكبير في الخارجية البريطانية، انني اشاطر العزاء جميع منكوبي الحادث.

كما اعرب السفير البريطاني في طهران نيكولاس هابتون عن مواساته مع متضرري حادث اندلاع النيران وانهيار مبنى 'بلاسكو' في طهران.

وكتب في صفحته الشخصية على 'تويتر' ان مصرع عدد من المواطنين في حادث انهيار مبنى 'بلاسكو' قرب السفارة البريطانية في طهران امر محزن جدا.

واضاف السفير البريطاني، انني اشاطر العزاء جميع منكوبي الحادث.

يذكر ان النيران اندلعت صباح الخميس في مبنى 'بلاسكو' التجاري الواقع وسط طهران وبعد عدة ساعات اي قرب الظهر انهار المبنى فجاة واصبح كومة من الانقاض.

وحسب احصائيات غير نهائية لقي اكثر من 20 من رجال الاطفاء وعدد غير محدد من الافراد العاديين مصرعهم جراء الحادث.

وكان مبني 'بلاسكو' القديم والمعروف في ايران خاصة لدى اهالي طهران والمختص بالالبسة والاحذية الرياضية مكونا من 17 طابقا ويضم مئات المحال التجارية ومشغلات الخياطة، وتقدر الخسائر الناجمة عن الحادث حسب مسؤولين بـ 1500 مليار تومان (الدولار يعادل نحو 3400 تومان).