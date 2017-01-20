وزار ظريف كوالالمبور قادما من دافوس يوم الخميس للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للبحث في ازمة الاقلية المسلمة 'الروهينغا' في ميانمار واحدث التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقبل الاجتماع الوزاري للتعاون الاسلامي زار وزير الخارجية الايراني سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي.

وفي كلمة له خلال اجتماع كوالالمبور دان ظريف الجرائم المرتكبة بحق مسلمي ميانمار واشار الى حرمان هؤلاء من حق التابعية المسلم به والتمييز الممنهج والعنف والكراهية الممارسة ضدهم على نطاق واسع، داعيا الى وحدة العالم الاسلامي في دعم مسلمي الروهينغا كمسؤولية جماعية للدول الاسلامية.

وفي ختام الاجتماع شارك وزير الخارجية الايراني في مؤتمر صحفي تحدث فيه عن نكث اميركا للعهد وتصريحات الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب ومواقفه تجاه الاتفاق النووي وقال، انه لو قام الرئيس الاميركي برفض الاتفاق النووي فاننا سنفاجئه.

واضاف، ان الرئيس الاميركي يريد ان يفاجئ الاخرين لكننا نحن الذين سنفاجئه.