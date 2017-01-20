عزى رئيس الوزراء الباكساني محمد نواز شريف ايران حكومة وشعبا بحادث اندلاع النيران وانهيار مبنى بلاسكو في طهران امس الخميس.

واعرب نواز شريف اليوم الجمعة عن اسف باكستان حكومة وشعبا لمصرع عدد من رجال الاطفاء والاشخاص العاديين اثر الحادث وقدم تعازيه لايران الشقيقة والصديقة بهذا الحادث.

وقال أن رجال الاطفاء وفرق الانقاذ أبذلوا قصارى جهدهم لإنتشال الاشخاص من تحت الانقاض.