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رقم الخبر: 185300 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 16:31 الاقسام: محليات  
رئيس الوزراء الباكستاني يعزي بحادث مبنى بلاسكو

رئيس الوزراء الباكستاني يعزي بحادث مبنى بلاسكو

عزى رئيس الوزراء الباكساني محمد نواز شريف ايران حكومة وشعبا بحادث اندلاع النيران وانهيار مبنى بلاسكو في طهران امس الخميس.

واعرب نواز شريف اليوم الجمعة عن اسف باكستان حكومة وشعبا لمصرع عدد من رجال الاطفاء والاشخاص العاديين اثر الحادث وقدم تعازيه لايران الشقيقة والصديقة بهذا الحادث.

وقال أن رجال الاطفاء وفرق الانقاذ أبذلوا قصارى جهدهم لإنتشال الاشخاص من تحت الانقاض.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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