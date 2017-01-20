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|رقم الخبر: 185300
|تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017
|الوقت: 16:31
|الاقسام: محليات
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رئيس الوزراء الباكستاني يعزي بحادث مبنى بلاسكو
عزى رئيس الوزراء الباكساني محمد نواز شريف ايران حكومة وشعبا بحادث اندلاع النيران وانهيار مبنى بلاسكو في طهران امس الخميس.
واعرب نواز شريف اليوم الجمعة عن اسف باكستان حكومة وشعبا لمصرع عدد من رجال الاطفاء والاشخاص العاديين اثر الحادث وقدم تعازيه لايران الشقيقة والصديقة بهذا الحادث.
وقال أن رجال الاطفاء وفرق الانقاذ أبذلوا قصارى جهدهم لإنتشال الاشخاص من تحت الانقاض.
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