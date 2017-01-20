اعلن رئيس غرفة اصحاب الحرف الايرانية علي فاضلي بأن الخسائر الناجمة عن حادث انهيار مبنى 'بلاسكو' في طهران تقدر بنحو 1500 مليار تومان.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة 'ارنا' قال فاضلي ان التقديرات الاولية للجنة الخاصة بمتابعة حادثة مبنى 'بلاسكو' تشير الى وقوع خسائر مالية بنحو 1500 مليار تومان (الدولار يعادل نحو 3400 تومان).

واضاف، للاسف ليست هنالك معلومات عن مصير عدد من اصحاب المحال والعاملين في هذا المبنى وان الأبعاد المختلفة لخسائر هذه الحادثة تتم دراستها حاليا في اطار اللجنة الخاصة بغرفة اصحاب الحرف الايرانية.