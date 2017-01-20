ندد امام جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام كاظم صديقي باقدام النظام البحريني على اعدام ثلاثة من الشبان الابرياء المعتقلين، معتبرا هذه الجريمة بانها ستعجل من نهاية هذا النظام الجائر.

وقال حجة الاسلام صديقي في خطبة الجمعة: عندما قام الشعب البحريني بانتفاضته واطلق الشعارات مطالبا بحقه في الانتخابات مثل باقي الدول، لم يسمح النظام البحريني العميل بذلك، ومارس القمع خلال السنوات الماضية للمحافظة على نظامه وملأ السجون بالثوريين والمؤمنين البحرينيين ومارس ضدهم مختلف اشكال التعذيب.

وقدّم حجة الاسلام صديقي التعازي بإستشهاد الشبان البحرانيين الثلاثة الذين اعدمهم نظام آل خليفة الدموي، وقال: منذ أن انطلقت الثورة البحرينية كان الشعب يطالب بنفس ما يرفع العالم شعاره وهو الثقة بأصوات الشعب، فكان يريد ان تكون أصواته مؤثرة مثل سائر الدول الاخرى، الا ان النظام البحريني العميل لم يكن يسمح للشعب بالادلاء برأيه، وقد واصل القمع خلال هذه الفترة من أجل إطالة أمد حياته المشؤومة وقد امتلأت السجون بالثوار والمؤمنين والمتدينين البحرانيين الذين تمارس ضدهم شتى صنوف التعذيب والمجازر الفظيعة.

وأكمل خطيب جمعة طهران المؤقت، ان جثامين هؤلاء الشبان الثلاثة الشهداء لم يتم تسليمها الى عوائلهم، بل ان نظام آل خليفة رش الملح على جراحهم بتسليمهم ملابس هؤلاء الشبان الثلاثة، مضيفا: ليعلم اولئك أن الظلم سيزعزع أسس قصورهم وأن هذه الدماء ستقصر عمر نظام آل خليفة، مشددا على ان الشعب البحريني الثوري المؤمن سيسقط هذا النظام غير القانوني مثلما أسقط الشعب الايراني نظام الشاه.

كما أشار حجة الاسلام والمسلمين الشيخ كاظم صديقي، الى مضي عام واحد على بدء تنفيذ الاتفاق النووي، وقال: ان البعض ما زالوا يرفعون الشعارات الا ان كل الشعب يعرف الحقيقة بأنه أضيفت صفحة سوداء الى ملف جرائم اميركا الاسود في الاتفاق النووي.

وأضاف: انهم قاموا بتلميع صورة اميركا، ولم يخفوا تفاؤلهم وهرعوا اليها بكل حرارة وقد وعدوا بحل المشكلات الاقتصادية وجميع قضايا البلاد مع هذا الاتفاق النووي، لكن مضى عام واحد، وكان مقررا ان يتم إلغاء جميع الحظر قبل عام ورفع المشكلات.. الا انهم لم يلغوا الحظر بل اضافوا حظرا جديدا، لذلك يحق للشعب ان يرفعوا شعار "الموت لأميركا".

وشدد إمام صلاة الجمعة المؤقت على أنه يجب أن نكون حاضرين في جميع الميادين، وأن نحمل السلاح المناسب للمعركة المناسبة من أجل إبعاد الخطر عن الشعب الايراني.

وبمناسبة الاقتراب من مناسبة عشرة الفجر وانتصار الثورة الاسلاميّة اعتبر أن هذه المناسبة هي معجزة الاسلام في القرن العشرين، وقال: "انتصار الثورة الاسلامية كان تجليًّا لاتباع الشعب لقيادة الامام الخميني، القائد الفذ في القرن العشرين".

وبشأن سوريا، أعرب حجة الاسلام صديقي عن امله بأن يكون اجتماع آستانا مؤثرا في إرساء الهدنة في سوريا، وتمنى ان يتم رفع الحصار عن الاهالي المضطهدين في فوعة وكفريا الذين يعانون من الحصار منذ سنوات.

وتابع: ان زوال هيبة اميركا واقترابها من الأفول، وعقد هذا الاجتماع (اجتماع آستانا) بدون حضور اميركا التي ترى نفسها عمدة العالم وتتصور انه لا يمكن القيام بشيء بدونها، فهذا يشير الى ان ثورتنا تزداد صلابة وعمقا ورسوخا وان الاستكبار يزداد ضعفا وأفولا.

من جانب آخر، قدّم خطيب جمعة طهران المؤقت تعازيه إلى عائلات ضحايا انهيار مبنى بلاسكو التجاري معتبرا أن رجال الإطفاء وضعوا أنفسهم في دائرة الخطر وبيدهم سلاح الإطفاء، حتى أنهم عندما يودعون عوائلهم عندما يغادرون منازلهم باتجاه مراكز أعمالهم فإنه من غير المعلوم إن كانوا سيعودون إلى أحضان العائلة أم لا.

واعتبر صديقي أن قيمة رجال الإطفاء بقيت مخفية طوال السنوات الماضية، معتبرا أن شهادة رجال الإطفاء قد أثرت بقائد الثورة الذي يمتلك حنان الأبوة تجاه أفراد الشعب كافة. وإني إذ أعزي عوائل الضحايا، آمل في أن يتم إنقاذ الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض في أقرب فرصة ممكنة.