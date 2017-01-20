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رقم الخبر: 185296 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 15:07 الاقسام: محليات  
الرئيس اردوغان وكبار المسؤولين الاتراك يعزون بضحايا حادث مبنى "بلاسكو" في طهران

الرئيس اردوغان وكبار المسؤولين الاتراك يعزون بضحايا حادث مبنى "بلاسكو" في طهران

بعث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان برقية الى نظيره الايراني حسن روحاني، معزيا بمصرع العديد من المواطنين الايرانيين في حادث حريق وانهيار مبنى "بلاسكو" في طهران امس الخميس.

كما بعث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ببرقية تعزية الى النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري بهذا الحادث.

من جانبه وجه وزير الخارجية التركي مولود جاووش اوغلو برقية الى نظيره الايراني محمد جواد ظريف، معزيا بضحايا الحادث.

وفي برقيات التعزية هذه اعرب كبار المسؤولين الاتراك، عن المواساة والتعاطف مع المسؤولين والشعب الايراني خاصة ذوي الضحايا، متمنين للجرحى الشفاء والسلامة.

بدوره اتصل رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الايرانية يوسف بيازيت هاتفيا مع السفير الايراني في انقرة محمد ابراهيم طاهريان، معزيا بالحادث ومعربا عن المواساة مع الحكومة والشعب الايراني خاصة اسر الضحايا.

يذكر ان النيران اندلعت صباح الخميس في مبنى 'بلاسكو' التجاري الواقع وسط طهران وبعد عدة ساعات انهار المبنى فجأة ليتحول الى ركام.

وحسب احصائيات غير نهائية لقي اكثر من 20 من رجال الاطفاء وعدد غير محدد من الافراد العاديين مصرعهم جراء الحادث.

وكان مبنى 'بلاسكو' القديم والمعروف في ايران خاصة لدي اهالي طهران والمختص بالالبسة والاحذية ومنها الرياضية مكونا من 17 طابقا ويضم مئات المحال التجارية ومعامل الخياطة، وتقدر الخسائر الناجمة عن الحادث حسب مسؤولين بـ 1500 مليار تومان (الدولار يعادل نحو 3400 تومان).

 

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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