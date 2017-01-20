وعقب اجتماع مجلس الامن المخصص لتقييم مسار تنفيذ القرار 2231 لهذا المجلس قال خوشرو ان ما جرى لدراسة هذا التقرير في اجتماع مجلس الأمن اليوم هو تاكيد شامل على التزام ايران بتعهداتها في الاتفاق النووي من قبل الدول المشاركة في الاجتماع.

واوضح خوشرو ان غالبية الدول الاعضاء في مجلس الأمن تدعم مسار تنفيذ الاتفاق النووي بإعتباره انجازا مهما على صعيد الدبلوماسية متعددة الاطراف وتدعو الى التزام جميع الاطراف بهذا الاتفاق وتؤكد ان هذا الاتفاق من شانه فتح وتوسيع التعاون الاقتصادي بشكل ملحوظ.

وتابع خوشرو، لقد شهدنا في هذا الاجتماع على سبيل المثال انتقاد روسيا بصراحة لاحادية تقرير الامين العام للامم المتحدة وعدم اهتمامه اللازم بمخاوف ايران ووجهات نظرها واشارت الى موقف ايران المشروع حول تقصير الطرف الآخر في الغاء بعض الوان الحظر وقالت من الضروري ان تنعكس هذه القضايا في التقارير المقبلة للامين العام للامم المتحدة.

وقال خوشرو، ان مواقف اميركا وبريطانيا في هذا الاجتماع حول مزاعم تدخل ايران في المنطقة لاسيما سوريا واليمن كانت خارج اطار اجندة الاجتماع كما انها تكشف عن استياء البلدين الشديد من هزيمة الارهابيين في سوريا وفشلهما في تحقيق اهدافهما في اليمن.

وافاد بان الاحباط الذي تشعر به هذه البلدان امر طبيعي لانها فقدت نفوذها في سوريا ورغم بيع اسلحة بمليارات الدولارات بما فيها القنابل العنقودية البريطانية لدول العدوان واستخدامها المستمر لهذه الاسلحة ضد الشعب اليمني المظلوم فإننا نشاهد صمود المقاومة الشعبية في هذا البلد.











