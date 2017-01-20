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|رقم الخبر: 185294
|تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017
|الوقت: 14:51
|الاقسام: محليات
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وزير الداخلية: لا نواجه مشكلة في العدد والافراد في حادث مبنى بلاسكو
اكد وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي، صباح اليوم الجمعة، أنه لا توجد لدينا مشكلة من ناحية العدد والافراد في عمليات إزالة الانقاض والبحث عن المفقودين في حادث انهيار مبنى "بلاسكو" التجاري.
وقال رحماني فضلي في تصريح اليوم الجمعة خلال تفقده لموقع مبنى "بلاسكو" المنهار وسط طهران، لا نواجه أي مشكلة فيما يخص العدد والافراد.
وأضاف، من المحتمل ان يحصل انفجار او تشب نارا جديدة في الموقع بسبب وجود نيران خافتة تحت الانقاض لذا نطلب من المواطنين عدم التجمع قرب الموقع.
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