وزير الداخلية: لا نواجه مشكلة في العدد والافراد في حادث مبنى بلاسكو اكد وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي، صباح اليوم الجمعة، أنه لا توجد لدينا مشكلة من ناحية العدد والافراد في عمليات إزالة الانقاض والبحث عن المفقودين في حادث انهيار مبنى "بلاسكو" التجاري.