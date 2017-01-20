قال رئيس الوزراء السوري عماد خميس إن 'هناك اليوم تحالفًا حقيقيًا في المنطقة يتمثل بايران وسوريا والعراق وروسيا والمقاومة للتصدي للارهاب للحد من انتشاره والقضاء عليه'.

وفي تصريح لموقع 'العهد الاخباري' خلال زيارته للجمهورية الاسلامية الايرانية، قال رئيس الوزراء السوري ان 'الارهاب آفة لا يمكن ان تستقر في مناطقنا ولا يمكن لأية دولة ذات سيادة ولا لأشقائنا في المقاومة أن يقبلوا بتواجد هذا الارهاب'.

ولفت خميس إلى أن 'الرؤية الاولى هي التخلص من هذه المجموعات الارهابية الذي جاءت من عناوين عديدة'.

وحول زيارته الى طهران قال عماد خميس إن 'هذه الزيارة هي امر طبيعي في ضوء العلاقات المتجذرة بين البلدين الشقيقين وهناك زيارات دائمة ومتبادلة بين مسؤولي البلدين وجاءت زيارتنا لطهران لرسم أطر التعاون بالواقع الاقتصادي بشكل خاص حيث تم مناقشة عناوين عديدة في هذا المجال مع الاشقاء في ايران سعياً للارتقاء بها الى مستوى يلبي طموح الشعبين'.