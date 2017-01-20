وأعرب الرئيس الاسد في برقيته عن احر التعازي بإسمه وبإسم الشعب السوري للرئيس روحاني والى الشعب الإيراني الصديق وأسر الضحايا سائلا الله عز وجل ان يتغمد أرواح الضحايا برحمته ورضوانه وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل وان يجنب الجمهورية الاسلامية الإيرانية من كل مكروه.







