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رقم الخبر: 185292 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 14:36 الاقسام: محليات  
الرئيس الأسد يعزي بحادث مبنى بلاسكو

الرئيس الأسد يعزي بحادث مبنى بلاسكو

بعث الرئيس السوري بشار الأسد ببرقية الى رئيس الجمهوريه حسن روحاني قدم فيها التعازي بضحايا انهيار مبنى تجاري بوسط طهران.

وأعرب الرئيس الاسد في برقيته عن احر التعازي بإسمه وبإسم الشعب السوري للرئيس روحاني والى الشعب الإيراني الصديق وأسر الضحايا سائلا الله عز وجل ان يتغمد أرواح الضحايا برحمته ورضوانه وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل وان يجنب الجمهورية الاسلامية الإيرانية من كل مكروه.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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