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رقم الخبر: 185291 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 14:26 الاقسام: محليات  
الخارجية الايرانية تستدعي السفير الدنماركي في طهران
اثر اعتداء عناصر معادية للثورة على السفارة الايرانية بالدنمارك

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الدنماركي في طهران

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن استدعاء السفير الدنماركي في طهران، داعيا السلطات الدنماركية للتصدي بجدية ومسؤولية للمعتدين على السفارة الايرانية في كوبنهاغن.

وقال قاسمي في تصريح له مساء الخميس، انه اثر اعتداء 4 عناصر من اعداء الثورة الاسلامية على سفارة بلادنا في كوبنهاغن الخميس، فقد استدعي رئيس الدائرة الاولى لشمال وشرق اوروبا في وزارة الخارجية، السفير الدنماركي في طهران الى مقر الخارجية، وتم ابلاغه الاحتجاج الشديد على هذا التصرف المناقض للمعايير الدولية المعتمدة والاداء الضعيف في توفير الامن والاستقرار للسفارة وكوادرها، داعيا الحكومة الدنماركية للتصدي بمسؤولية وجدية للعناصر الذين قاموا بهذا الاعتداء والاعلان عن نتيجة ذلك.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان السفير الدنماركي اعرب عن اسفه للاعتداء على السفارة الايرانية ووصفه بأنه غير مقبول، ووعد بابلاغ كوبنهاغن هذا الاحتجاج سريعا والاعلان عن نتيجة ذلك.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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