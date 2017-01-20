بعد مشاركته في العديد من المهرجانات العالمية، سيعرض الفيلم السينمائي الايراني الناجح «لانتوري» للمخرج رضا درميشيان هذه المرة في اربعة مهرجانات للافلام الايرانية بأمريكا

والمهرجانات التي سيعرض فيها الفيلم هي:

مهرجان الافلام الايرانية في ولاية هيوستن (في 21 من كانون الثاني/يناير الجاري)، مهرجان الافلام الايرانية في ولاية بوسطن (في 21 و 25 من كانون الثاني/يناير الجاري)، مهرجان الافلام الايرانية في ولاية شيكاغو (في 4 و5 من شباط/فبراير القادم)، مهرجان الافلام الايرانية في ولاية واشنطن (في 18 من شباط/فبراير القادم).

ويحكي الفيلم قصة عاطفية ويمثل ادواره الممثلون: مريم باليزبان وباران كوثري، نويد محمد زادة، مهدي كوشكي، بهرام افشاري وآخرون.

الجدير بالذكر ان الفيلم كان قد حصل على جائزة افضل هندسة صوتية في الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي، كما لاقى اقبالاً واسعاً من الجمهور السينمائي لدى عرضه المحلي.

كما عرض «لانتوري» حتى الآن في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان زيورخ في سويسرا بدورته الثانية، والذي حصل فيه على جائزة افضل فيلم، كما فاز بجائزة أفضل فيلم من القسم التنافسي لمهرجان «برنشفيك" الدولي الذي اقيم في المانيا.

الى ذلك نال الفيلم جائزة افضل فيلم من وجهة نظر الجمهور في مهرجان سينة-ايران في تورنتو بكندا وحصل على جائزة الفيلم المختار من قبل المشاهدين في الدورة السادسة لمهرجان الافلام الايرانية بأستراليا، كما ان الفيلم اختير كأفضل فيلم في ستة مهرجانات عالمية من الدرجة الاولى هي: برلين وكارلفي فاري ووارسو وشانغهاي وماردل لاتا وغوا.