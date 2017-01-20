  • الجمعة ٢١ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الجمعة , يناير 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185290 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 14:28 الاقسام: ثقافة وفن  
الفيلم الايراني «لانتوري» يواصل مشاركاته الدولية

الفيلم الايراني «لانتوري» يواصل مشاركاته الدولية

بعد مشاركته في العديد من المهرجانات العالمية، سيعرض الفيلم السينمائي الايراني الناجح «لانتوري» للمخرج رضا درميشيان هذه المرة في اربعة مهرجانات للافلام الايرانية بأمريكا

والمهرجانات التي سيعرض فيها الفيلم هي:

مهرجان الافلام الايرانية في ولاية هيوستن (في 21 من كانون الثاني/يناير الجاري)، مهرجان الافلام الايرانية في ولاية بوسطن (في 21 و 25 من كانون الثاني/يناير الجاري)، مهرجان الافلام الايرانية في ولاية شيكاغو (في 4 و5 من شباط/فبراير القادم)، مهرجان الافلام الايرانية في ولاية واشنطن (في 18 من شباط/فبراير القادم).

ويحكي الفيلم قصة عاطفية ويمثل ادواره الممثلون: مريم باليزبان وباران كوثري، نويد محمد زادة، مهدي كوشكي، بهرام افشاري وآخرون.

الجدير بالذكر ان الفيلم كان قد حصل على جائزة افضل هندسة صوتية في الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي، كما لاقى اقبالاً واسعاً من الجمهور السينمائي لدى عرضه المحلي.

كما عرض «لانتوري» حتى الآن في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان زيورخ في سويسرا بدورته الثانية، والذي حصل فيه على جائزة افضل فيلم، كما فاز بجائزة أفضل فيلم من القسم التنافسي لمهرجان «برنشفيك" الدولي الذي اقيم في المانيا.

الى ذلك نال الفيلم جائزة افضل فيلم من وجهة نظر الجمهور في مهرجان سينة-ايران في تورنتو بكندا وحصل على جائزة الفيلم المختار من قبل المشاهدين في الدورة السادسة لمهرجان الافلام الايرانية بأستراليا، كما ان الفيلم اختير كأفضل فيلم في ستة مهرجانات عالمية من الدرجة الاولى هي: برلين وكارلفي فاري ووارسو وشانغهاي وماردل لاتا وغوا.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0694 sec