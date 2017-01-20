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رقم الخبر: 185289 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 14:27 الاقسام: ثقافة وفن  
الايراني «وادي النجوم» يعرض في فرنسا باسم ـ«دخول التنين»

الايراني «وادي النجوم» يعرض في فرنسا باسم ـ«دخول التنين»

افتتح المخرج الايراني ماني حقيقي عرض فيلمه السينمائي «دخول التنين» (اجدها وارد مي شود) بصالة «ugc» في العاصمة الفرنسية باريس وتحدث حقيقي خلال مراسم الافتتاح حول الفيلم وقام بالرد على اسئلة الحاضرين

ومن المقرر أن يعرض الفيلم اعتبارا من الاسبوع المقبل في دور السينما الفرنسية تحت عنوان «وادي النجوم» (دره ستاره ها).

وجاء في ملخص «دخول التنين»: الثاني من شهر بهمن للعام الايراني 1343 الذي يصادف شهر كانون الثاني / يناير عام 1965 تمر سيارة برتقالية على مقبرة وتسير نحو سفينة ارست على الشاطئ و...

الفيلم من تأليف وانتاج واخراج ماني حقيقي، وتم تصوير مشاهده في جزيرة قشم (جنوب ايران) وفي العاصمة طهران.

ومن ابرز الممثلين الذين يؤدون الادوار في الفيلم: همايون غني زادة واحسان كودرزي ونادر فلاح وعلي باقري وكيانا تجمل.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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