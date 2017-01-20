يتم اليوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني في متحف السينما في العاصمة الإيرانية طهران، الكشف عن الملصق الدعائي لمهرجان فجر السينمائي بدورته الخامسة والثلاثين بالتزامن مع الكشف عن مجموعة للآثار المنتخبة من قبل الجمهور خلال الدورات السابقة للمهرجان.

ومن المقرر ان تقام مراسم الكشف عن الملصق الدعائي للفيلم في الساعة ۱۷:۳۰ حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران بحضور السيد محمد حيدري أمين الدورة الخامسة والثلاثين للمهرجان، وجمع من أهالي السينما والسينمائيين.

وعلى اعتبار أن صورة المخرج الراحل علي حاتمي ستكون موجودة على الملصق الدعائي الخاص بالمهرجان لهذه الدورة، فمن المقرر أن يحضر جمع من الفنانيين الإيرانيين المخضرمين مراسم الكشف عن الملصق.