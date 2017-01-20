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رقم الخبر: 185287 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 14:09 الاقسام: ثقافة وفن  
الندوة الأولى للحوار الثقافي تبحث المشتركات الثقافية بين إيران والهندية

الندوة الأولى للحوار الثقافي تبحث المشتركات الثقافية بين إيران والهندية

بحثت الندوة الأولى للحوار الثقافي بين إيران وشبه القارة الهندية موضوع «المشتركات الثقافية بين إيران وشبه القارة الهندية والثقافات الفرعية المحلية في زمن العولمة» بحضور سفير إيران لدی الهند ورئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية ورئيس المجلس الثقافي والمركز الدولي الهندي وعدد من الباحثين من إيران والهند وبنغلاديش وأفغانستان

وفي كلمة له اعتبر رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية ابو ذر إبراهيمي إن التطرف والعنف هما تحديان يواجهان القارة الآسيوية التي هي منطلق الأديان السماوية مؤكداً إن أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات هو الحوار الثقافي.

واعتبر إن من أولويات إيران تعزيز العلاقات مع دول شبه القارة الهندية مقترحاً تشكيل سكرتارية دائمة للحوار بين إيران وشبه القارة الهندية.

من جانبه اشار المستشار الثقافي الإيراني في نيودلهي علي دهغائي إلی أن الهدف من عقد الندوة هو تحقيق المزيد من التفاهم بين الجانبين والتعرف علی المشتركات الثقافية بين إيران وشبه القارة الهندية.

واشار إلی أن 24 باحثاً من إيران والهند وأفغانسان وبنغلاديش يشاركون في الندوة التي عقدت لمدة يومين.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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