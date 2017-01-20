  • الجمعة ٢١ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الجمعة , يناير 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185286 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 14:07 الاقسام: سياحة  
رئيسة منظمة التراث الثقافي: ايران مركز الأمن السياحي في المنطقة

رئيسة منظمة التراث الثقافي: ايران مركز الأمن السياحي في المنطقة

اعلنت مساعدة رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة التراث الثقافي أن إيران قد انتقلت لتصبح مركزا للسياحة الآمنة في منطقة الشرق الأوسط، لافتة الى ارتفاع نسبة السياحة الخارجيّة بنسبة 114 بالمئة

أن مساعدة رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة التراث الثقافي «زهراء أحمدي بور» في مجلس المحافظة المركزية والذي عقد في مدينة آراك قد أفادت عن نمو السياحة في إيران حيث زادت نسبة دخول السياح الأجانب إلى إيران بنسبة 114 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي.

وأضافت: «ما يميّز إيران عن باقي الدّول الأوروبية هو تألقها في مجال الصناعة السياحية وهذا يعود إلى تاريخ إيران ونأمل في أن يستمر هذا الأمر».

وتابعت مساعدة رئيس الجمهورية أن الاهتمام بالقطاع السياحيّ يؤدي إلى تعزيز الاستقرار السياحي وبالنهاية يساهم بتعزيز الاقتصاد المقاوم.

وأردفت احمدي بور إلى أن العمالة في قطاع الإنتاج السياحي مكلف، مشيرة إلى أن الاستثمار في قطاع الصناعات اليدوية والسياحيّة يمكن أن تحقق مداخيل جيدة في مجال الصناعات السياحية.

وحول الوعود التي قطعتها مؤسسة التراث الثقافي صرحت احمدي بور: «كل الوعود التي أطلقها مسؤولو المؤسسة سيتم متابعتها لكي يصار إلى تنفيذها في أسرع وقت ممكن».

وأملت مساعدة رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة التراث الثقافي أن يتم تسجيل عيد النوروز في اليونسكو، مشيرة إلى أن 12 دولة يحتفلون به والذي يحمل رسالة سلام ومحبة إلى العالم.

واختتمت احمدي بور تصريحاته أنه يجب استغلال تصنيف العام 2017 بالعام السياحي، لكي نعزز الصناعة السياحية في ايران وأن نخطو خطوات أكثر جدية في هذا المجال.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0670 sec