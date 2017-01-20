قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا ‫إنه في الفترة بين السنتين الثالثة والخامسة يبدأ لدى الأطفال ما يعرف «بالمرحلة الخيالية»،

وهي المرحلة التي تسيطر فيها الشخصيات الخرافية، ‫كالوحوش والساحرات الشريرات، على تفكير الطفل.‫كما يرى الطفل أن كل ما يفكر فيه ويفعله يعد سببا لما يحدث، على سبيل ‫المثال مرض الأم يرجع إلى تصرفاته السيئة.

‫ولا يستطيع الكثير من الأهل تفهم هذه المرحلة لدى الأطفال، ويشتكون من ‫أن طفلهم لديه خيال مفرط ولا يستطيع تعلم كيفية التفرقة بين الحقيقة ‫والخيال. ‫ويطمئن الخبراء الألمان الأهل بأن هذه المخاوف غير مبررة، لأنه اعتبارا ‫من عمر خمس سنوات تقريبا يهيمن التفكير الواقعي تدريجيا على أغلب ‫الأطفال.

‫وحتى هذا العمر، ينبغي أن يتقبل الوالدان الحكايات الخيالية لأطفالهم ‫بصدر رحب، ولا ينظرون إليها بوصفها حكايات كاذبة.