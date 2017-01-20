والكاميرا مجهزة بأربع عدسات عين سمكة تصور بزاوية 180 درجة، زوج منها في الجهة الأمامية وآخر بالجهة الخلفية، وتبعد كل عدستين عن بعضهما مسافة 65 ملليمترا، وهي متوسط المسافة الطبيعية بين عيني الإنسان.

وتقول شركة «توآيز تك» المطورة للكاميرا إن هذا الأمر يتيح للمستخدم التقاط محتوى بزاوية 360 درجة حوله بالطريقة الطبيعية نفسها التي تنظر بها العينان للعالم؛ مما يعزز الواقعية عند مشاهدة الفيديو عبر منصات يوتيوب 360، وفيسبوك 360 وتويتر 360، أو نظارات الواقع الافتراضي، أو شاشات التلفزيون ثلاثية الأبعاد.

وتمتاز الكاميرا بقدرتها على التقاط الفيديوهات بدقة 4كي، بمعدل ثلاثين إطارا في الثانية، إلى جانب قدرتها على التقاط الصور بدقة 8000×8000 بكسل، وهي تضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايتا، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 1 غيغابايت، إلى جانب بطارية بسعة ألفي ميللي أمبير.

ويمكن استخدام الكاميرا بوضعيتين: الوضع العامودي، وفيه تستخدم الكاميرا عدستين فقط «بنمط العين الواحدة» بما يشبه كاميرات 360 درجة الأخرى في السوق. والوضع الأفقي حيث تستخدم فيه الكاميرا العدسات الأربع معا بـ«نمط العينين» الذي يتيح تصوير فيديو واقع افتراضي ثلاثي الأبعاد، ويكتشف مستشعر الدوران وضعية الكاميرا تلقائيا.

وما تزال الكاميرا ضمن مشروع كيكستارتر، حيث تطمح الشركة إلى جمع أربعين ألف دولار قبل البدء في إنتاجها، علما بأنها جمعت حتى الآن نحو خمسين ألف دولار، وما زال يتبقى على موعد انتهاء حملة التمويل 37 يوما حيث تنتهي في 26 فبراير/شباط المقبل.

ولم تذكر الشركة سعر الكاميرا عند طرحها، لكن التبرع بمبلغ 219 دولارا أميركيا لتمويل الحملة يؤهل المتبرع للحصول على كاميرا في أغسطس/آب 2017 حسب ما تذكره الشركة على موقع كيكستارتر.